Krafton хочет превратить PUBG во франшизу и собирается активно использовать ИИ в производстве игр

PUBG: Battlegrounds прочно заняла свое место в истории, положив начало новой эре в игровой индустрии. Теперь Krafton хочет поднять игру на новый уровень и превратить ее в целую франшизу. Об этом сообщается в новом пресс-релизе Krafton, где говорится об амбициях генерального директора компании Чангана Кима в отношении PUBG. Он хочет обеспечить "постоянные инвестиции в IP PUBG и расширение рынка".

В частности, компания планирует реализовать долгосрочную стратегию развития бренда, такую как расширение линейки продуктов на основе PUBG IP и увеличение бизнеса по разработке с помощью внутренних и внешних студий и аутсорсинга. Это означает, что мы можем увидеть основные и спин-оффы игры PUBG

Это означает, что мы можем увидеть как основные, так и спин-оффы серии PUBG, которые выйдут под новым зонтиком франшизы. Сегодня генеральный директор рассказал много нового о новых инициативах. Однако он также поделился своей позицией по поводу использования искусственного интеллекта в разработке игр. В одном из пунктов говорится, что Krafton будет "активно использовать лучшие в мире технологии ИИ в производстве игр". Это рисует мрачную картину относительно использования ИИ в различных процессах разработки игр.

Генеральный директор рассматривает технологию глубокого обучения как "геймчейнджер", который изменит игровую индустрию, а также озвучивает идею более активного ее использования на этапе разработки. Поскольку KRAFTON уже обладает лучшими в мире возможностями по разработке искусственного интеллекта, ожидается, что она сможет обеспечить новый опыт, ориентированный на пользователя, а также повысить эффективность производства.

Для тех, кто не в курсе, разработчики фактически не прекращали работу над PUBG на протяжении многих лет. Поэтому основные обновления и события были наполнены контентом, чтобы фанатам было чем заняться. Решение Krafton превратить королевскую битву во франшизу может сделать ее гигантом в индустрии. Пока что подтверждено, что только один спин-офф под названием Black Budget появится в конце этого года, а именно во второй половине 2024 года.

Прошло довольно много времени с тех пор, как 20 декабря 2017 года вышла PUBG, положив начало новому жанру в игровом мире. Сейчас в нее можно играть на многих консолях, включая PC, Android, iOS, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.