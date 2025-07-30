Krafton в ударе: более миллиарда долларов выручки за полгода

Корейская компания Krafton, известная как издатель PUBG, подвела итоги первой половины 2025 года — и результаты оказались впечатляющими. Выручка выросла на 11,5%, составив 1,54 трлн вон (около 1,1 млрд долларов), а прибыль достигла 703 млрд вон (примерно 505 млн долларов), что на 9,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Главным источником дохода остаются мобильные игры — они принесли 960 млрд вон (690 млн долларов). На втором месте — PC-проекты с 543 млрд вон (390 млн), а консольный сегмент остаётся нишевым — лишь 33 млрд вон (23 млн). Рост в PC-направлении связан с обновлением PUBG: Battlegrounds — в апреле в игру добавили систему «Contender» для прокачки персонажей. Мобильная версия PUBG также показывает стабильный успех, особенно на домашнем рынке.

Помимо флагманских проектов, Krafton развивает новую франшизу — симулятор жизни Inzoi, который уже преодолел рубеж в миллион проданных копий. Компания также активно инвестирует в искусственный интеллект, приобретает стартапы и расширяет студии. В разработке — 13 игр, включая PUBG: Blindspot и Project Black Budget, подробности о которых появятся уже этой осенью.