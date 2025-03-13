PUBG: Battlegrounds отмечает 8-летие с масштабным событием

В честь 8-й годовщины PUBG: Battlegrounds разработчики подготовили месячное событие с эксклюзивными наградами. С 12 марта по 7 апреля (на ПК) и с 20 марта по 15 апреля (на консолях) игроки смогут получить тематические скины, внутриигровую валюту и другие бонусы.

Чтобы присоединиться, достаточно войти в игру и нажать кнопку «Присоединиться к событию». Среди наград — 350 жетонов события, 200 G-монет, 70 купонов на контрабанду, охотничий сундук и ключ. Также игроков ждут эксклюзивные скины, танцы победы и эмблемы.

Кроме того, на легендарной карте Эрангель появятся секретные дропы. Игроки смогут зарабатывать ивент-жетоны, выполняя задания: выживание, нанесение урона и другие испытания.

Тем временем Krafton расширяет вселенную PUBG, разрабатывая тактический спин-офф PUBG: Blindspot, который выйдет на ПК в будущем.