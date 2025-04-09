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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 303 оценки

Разработчики PUBG анонсировали несколько новых ивентов

Solstice Solstice

Сегодня разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов в честь выхода обновления под номером 35.1 на основных серверах игры. В рамках этих событий игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.

Охота за яйцами

Миссии

  • Войти в топ-20.
    • Можно завершить в матчах обычного/рангового режима.
  • Использовать кроличью корзину 1 раз.
  • Использовать кроличью корзину в сумме 5 раз.
  • Использовать кроличью корзину в сумме 10 раз.
  • Использовать кроличью корзину в сумме 20 раз.
    • Кроличья корзина появляется только в обычных и ранговых матчах на картах 8x8 (Эрангель, Дестон, Мирамар, Викенди, Таэго и Рондо).

Совокупные доступные награды

  • Трофеи (граффити)
  • Смотрите, что тут (эмоция)
  • Кофта «Агент-попрыгунчик»
  • Штаны «Агент-попрыгунчик»
  • Ободок «Агент-попрыгунчик»

График проведения события

  • ПК: 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 13 мая, 05:00 (МСК)
  • Консоли: 17 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 21 мая, 05:00 (МСК)

Корзина сокровищ

Миссии

Каждая миссия обновляется ежедневно в 05:00 (МСК).

  • Войти в лобби.
  • Выжить в общей сложности 15 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.
    • Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.
  • Использовать кроличью корзину 1 раз.
    • Кроличья корзина появляется только в обычных и ранговых матчах на картах 8x8 (Эрангель, Дестон, Мирамар, Викенди, Таэго и Рондо).

Совокупные доступные награды

  • 600 кредитов
  • 10 ключей
  • 10 сундуков архивиста

График проведения события

  • ПК: 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) – 23 апреля, 05:00 (МСК)
  • Консоли: 17 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 1 мая, 05:00 (МСК)

Золотой вход

Миссия

  • Заходить в лобби каждый день. (Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).)

Совокупные доступные награды

  • 2025 (граффити)
  • 4 ключа
  • 1 сундук охотника
  • 4 сундука архивиста
  • 600 кредитов
  • 5000 BP

График проведения события

  • ПК и консоли: 30 апреля, 05:00 — 14 мая, 05:00 (МСК)

Фестиваль добычи 1

Миссии

Миссии по выживанию можно выполнять в ранговых матчах/обычном/аркадном режиме.

Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.

  • Войти в лобби.
  • Выжить в общей сложности 15 минут.
  • Выжить в общей сложности 30 минут.
  • Выжить в общей сложности 60 минут.

Совокупные доступные награды

  • 5 ящиков припасов с трофеями
  • 6 сундуков архивиста

График проведения события

  • ПК и консоли: 25 апреля, 05:00 — 28 апреля, 05:00 (МСК)

Фестиваль добычи 2

Миссии

Миссии по выживанию можно выполнять в ранговых матчах/обычном/аркадном режиме.

Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за напарниками.

  • Войти в лобби.
  • Выжить в общей сложности 15 минут.
  • Выжить в общей сложности 30 минут.
  • Выжить в общей сложности 60 минут.

Совокупные доступные награды

  • 5 ящиков припасов с трофеями
  • 6 ключей

График проведения события

  • ПК и консоли: 2 мая, 05:00 - 5 мая, 05:00 (МСК)
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