Разработчики PUBG анонсировали несколько новых ивентов

Сегодня разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов в честь выхода обновления под номером 35.1 на основных серверах игры. В рамках этих событий игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.
Охота за яйцами
Миссии
- Войти в топ-20.
- Можно завершить в матчах обычного/рангового режима.
- Использовать кроличью корзину 1 раз.
- Использовать кроличью корзину в сумме 5 раз.
- Использовать кроличью корзину в сумме 10 раз.
- Использовать кроличью корзину в сумме 20 раз.
- Кроличья корзина появляется только в обычных и ранговых матчах на картах 8x8 (Эрангель, Дестон, Мирамар, Викенди, Таэго и Рондо).
Совокупные доступные награды
- Трофеи (граффити)
- Смотрите, что тут (эмоция)
- Кофта «Агент-попрыгунчик»
- Штаны «Агент-попрыгунчик»
- Ободок «Агент-попрыгунчик»
График проведения события
- ПК: 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 13 мая, 05:00 (МСК)
- Консоли: 17 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 21 мая, 05:00 (МСК)
Корзина сокровищ
Миссии
Каждая миссия обновляется ежедневно в 05:00 (МСК).
- Войти в лобби.
- Выжить в общей сложности 15 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.
- Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.
- Использовать кроличью корзину 1 раз.
- Кроличья корзина появляется только в обычных и ранговых матчах на картах 8x8 (Эрангель, Дестон, Мирамар, Викенди, Таэго и Рондо).
Совокупные доступные награды
- 600 кредитов
- 10 ключей
- 10 сундуков архивиста
График проведения события
- ПК: 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) – 23 апреля, 05:00 (МСК)
- Консоли: 17 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 1 мая, 05:00 (МСК)
Золотой вход
Миссия
- Заходить в лобби каждый день. (Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).)
Совокупные доступные награды
- 2025 (граффити)
- 4 ключа
- 1 сундук охотника
- 4 сундука архивиста
- 600 кредитов
- 5000 BP
График проведения события
- ПК и консоли: 30 апреля, 05:00 — 14 мая, 05:00 (МСК)
Фестиваль добычи 1
Миссии
Миссии по выживанию можно выполнять в ранговых матчах/обычном/аркадном режиме.
Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.
- Войти в лобби.
- Выжить в общей сложности 15 минут.
- Выжить в общей сложности 30 минут.
- Выжить в общей сложности 60 минут.
Совокупные доступные награды
- 5 ящиков припасов с трофеями
- 6 сундуков архивиста
График проведения события
- ПК и консоли: 25 апреля, 05:00 — 28 апреля, 05:00 (МСК)
Фестиваль добычи 2
Миссии
Миссии по выживанию можно выполнять в ранговых матчах/обычном/аркадном режиме.
Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за напарниками.
- Войти в лобби.
- Выжить в общей сложности 15 минут.
- Выжить в общей сложности 30 минут.
- Выжить в общей сложности 60 минут.
Совокупные доступные награды
- 5 ящиков припасов с трофеями
- 6 ключей
График проведения события
- ПК и консоли: 2 мая, 05:00 - 5 мая, 05:00 (МСК)