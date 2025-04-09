Разработчики PUBG анонсировали несколько новых ивентов

Сегодня разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов в честь выхода обновления под номером 35.1 на основных серверах игры. В рамках этих событий игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.

Охота за яйцами

Миссии

Войти в топ-20.

Можно завершить в матчах обычного/рангового режима.

Использовать кроличью корзину 1 раз.

Использовать кроличью корзину в сумме 5 раз.

Использовать кроличью корзину в сумме 10 раз.

Использовать кроличью корзину в сумме 20 раз.

Кроличья корзина появляется только в обычных и ранговых матчах на картах 8x8 (Эрангель, Дестон, Мирамар, Викенди, Таэго и Рондо).

Совокупные доступные награды

Трофеи (граффити)

Смотрите, что тут (эмоция)

Кофта «Агент-попрыгунчик»

Штаны «Агент-попрыгунчик»

Ободок «Агент-попрыгунчик»

График проведения события

ПК : 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 13 мая, 05:00 (МСК)

: 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 13 мая, 05:00 (МСК) Консоли: 17 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 21 мая, 05:00 (МСК)

Корзина сокровищ

Миссии

Каждая миссия обновляется ежедневно в 05:00 (МСК).

Войти в лобби.

Выжить в общей сложности 15 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.

Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.

Использовать кроличью корзину 1 раз.

Кроличья корзина появляется только в обычных и ранговых матчах на картах 8x8 (Эрангель, Дестон, Мирамар, Викенди, Таэго и Рондо).

Совокупные доступные награды

600 кредитов

10 ключей

10 сундуков архивиста

График проведения события

ПК: 9 апреля (после техобслуживания основного сервера) – 23 апреля, 05:00 (МСК)

Консоли: 17 апреля (после техобслуживания основного сервера) — 1 мая, 05:00 (МСК)

Золотой вход

Миссия

Заходить в лобби каждый день. (Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).)

Совокупные доступные награды

2025 (граффити)

4 ключа

1 сундук охотника

4 сундука архивиста

600 кредитов

5000 BP

График проведения события

ПК и консоли: 30 апреля, 05:00 — 14 мая, 05:00 (МСК)

Фестиваль добычи 1

Миссии

Миссии по выживанию можно выполнять в ранговых матчах/обычном/аркадном режиме.

Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.

Войти в лобби.

Выжить в общей сложности 15 минут.

Выжить в общей сложности 30 минут.

Выжить в общей сложности 60 минут.

Совокупные доступные награды

5 ящиков припасов с трофеями

6 сундуков архивиста

График проведения события

ПК и консоли: 25 апреля, 05:00 — 28 апреля, 05:00 (МСК)

Фестиваль добычи 2

Миссии

Миссии по выживанию можно выполнять в ранговых матчах/обычном/аркадном режиме.

Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за напарниками.

Войти в лобби.

Выжить в общей сложности 15 минут.

Выжить в общей сложности 30 минут.

Выжить в общей сложности 60 минут.

Совокупные доступные награды

5 ящиков припасов с трофеями

6 ключей

График проведения события