Разработчики PUBG: Battlegrounds проведут сходку фанатов на Gamescom

Разработчики PUBG: Battlegrounds проведут сходку фанатов игры. Мероприятие состоится 23 августа на выставке Gamescom в Кёльне, Германия. Стоимость входных билетов составит от 9 до 12 евро.

Посетители получат возможность приобрести эксклюзивный мерч PUBG, а также познакомиться с разработчиками и популярными контент-мейкерами и партнерами игры.

В июне средний онлайн PUBG: BATTLEGROUNDS вырос на полтора процента по сравнению с маем 2025-го года – среднемесячная аудитория PUBG почти достигла отметки в 310 тысяч человек.