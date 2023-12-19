Разработчики PUBG прекратят поддержку устаревших версий Windows

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS объявили о прекращении поддержки Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Начиная с 1 января 2024 года игру нельзя будет запустить на указанных операционных системах.

Как следует из официального анонса, такое решение было принято в целях оптимизации работы компании, поскольку поддержка устаревших версий Windows отнимала много ресурсов.

С 1 января 2024 года PUBG: BATTLEGROUNDS перестает поддерживаться на всех платформах ПК (Steam, Epic Games Store, Kakao) на системах Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

После прекращения поддержки Microsoft старых версий Windows наши ресурсы (включая античит-систему) стали активнее использоваться для обеспечения безопасности в этих операционных системах. Эти усилия потребовали значительной части наших внутренних ресурсов. Поэтому, чтобы оптимизировать наши античит-ресурсы и сосредоточиться на предоставлении расширенных услуг для современных операционных систем, мы приняли решение также прекратить поддержку Windows 7–8.1.

Что это означает для вас?

Если вы сейчас играете в PUBG: BATTLEGROUNDS на Windows 7, 8 или 8.1, имейте в виду, что после 1 января 2024 года игра не будет работать на этих платформах. Мы рекомендуем как можно скорее перейти на более современную операционную систему, например Windows 10 или более позднюю версию.

Мы ценим ваше понимание при внесении подобных изменений. Мы надеемся увидеть, как вы покоряете поля сражений на обновленных системах!