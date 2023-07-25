В королевской битве PUBG появятся сильнейшие бойцы из Street Fighter

Разработчики популярной королевской битвы PUBG: BATTLEGROUNDS готовятся встречать в игре поклонников файтингов. Для шутера была анонсирована внезапная коллаборация с культовой серией Street Fighter. Уже в скором времени игроки смогут заполучить костюмы самых сильнейших бойцов всей франшизы и получить наряды из последней части — Street Fighter 6.
Новая коллаборация PUBG со Street Fighter включает в себя целых пять тематических костюмов для персонажа. Скины были вдохновлены самыми известными персонажами файтинга, среди которых Чун-Ли, Рю и Кэмми. Также разработчики не забыли и про новичка из Street Fighter 6 — Люка.
Скины Street Fighter в PUBG появятся в игре уже 26 июля на ПК и консолях. Вместе с ними будет представлено обновление скинов для оружия. Игроки смогут найти в ящиках контрабанды "Атлантида" уникальный облик для пушки, который будет улучшаемым по ходу прохождения испытаний.