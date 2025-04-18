В PUBG: Battlegrounds начался новый веб-ивент

Разработчики PUBG: Battlegrounds представили новое веб-событие под названием «Заработай золото. Бейся до победы». В рамках этого ивента игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.
Привет, игроки! Событие «Заработай золото. Бейся до победы.» уже доступно! Вас ждёт множество крутых и уникальных наград. В этой статье мы расскажем как участвовать в событии!
График события:
- 05:00 МСК, 17 апреля 2025 — 05:00 МСК, 13 мая 2025
- 13 мая 2025 в 05:00 МСК, вход на страницу закроется и посетить её игроки больше не смогут.
Ивент №1: Ежедневный вход в игру
- Каждый день игроку доступна награда за вход в игру;Наградой могут инструменты для других ивентов в рамках события или внутриигровые предметы;
- Выполнение ежедневного задания это: зайти в игру, кликнуть на баннер события и нажать кнопку «Засчитать +1 день»;
- При нажатии на кнопку «Засчитать +1 день» игроку выдаётся награда, указанная в разделе «Ивент №1».
Ивент №2 — ежедневные задания
- Каждый день игроку доступны ежедневные задания.
- Чтобы запустить серию ежедневных заданий, игроку нужно перейти на страницу события через баннер в правом верхнем углу лобби или через панель новостей.
- После выполнения задания игроку на странице события станет доступна кнопка «получить припасы», для получения награды за выполнение задания.
- Выполнив задание, игрок может нажать на кнопку «получить лопату», чтобы пополнить инвентарь события.
Ивент №3 — Бури, детка, бури!
- Используйте инструменты, полученные в Ивент №1 и Ивент №2 для обмена инструментов добычи и/или используйте их для «добычи», чтобы получить случайные награды.
- С полным списком наград можно ознакомится на странице события.
Ивент №4 — Обмен наград
- Используйте накопленную нефть и бриллианты из события №1 и №3 для обмена их на внутриигровые награды.
- С полным списком наград можно ознакомится на странице события.
Правила участия в событии:
Для того, чтобы принимать участие в событии, необходимо перейти на страницу события через объявление в правом верхнем углу лобби, либо на панели новостей. Прогресс в событии не засчитывается в случае перехода на страницу НЕ из игры.
- Событие доступно только для платформы STEAM
- В общем игровом событии учитываются только те матчи, где игроку удалось продержаться хотя бы 3 минутыСтандартный расчёт игрового времени: учитывается вся игра от начала до конца, включая время наблюдения за матчами соратников в режимах «Дуо» и «Отряд», время в лобби не учитывается.
- Учитывается время игры в обычном режиме, PvP-режиме, а также аркадном режиме. Время в режиме тренировки и пользовательском режиме не учитывается.
- Обратите внимание: у каждого предмета есть срок обмена и/или срок действия.
- Пожалуйста, имейте в виду, что награды могут отправляться на ваш аккаунт с некоторой задержкой, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы минимизировать такие ситуации. Благодарим за понимание!
- Если игрок совершает одно или несколько из указанных ниже действий, либо возникают подобные ситуации, PUBG оставляет за собой право в одностороннем порядке лишить игрока наград, или, в зависимости от характера противоправных действий, принять в отношении аккаунта игрока такие меры, как временный либо постоянный бан (и иные санкции).Участие в данном событии с применением ботов, веб-пауков, веб краулеров, программ для добычи наград и иных средств автоматизации и незаконных методов, включая изменение собственного IP-адреса с помощью технических средств.
- Любые действия, нарушающие принципы добросовестности, поддержания общественного порядка, честности и справедливой игры.
- Любые иные действия, нарушающие условия пользования услугами PUBG
Не о чем, с каждым разом все мудренее делают, а читаки как бегали так и бегают и меньше их не становится