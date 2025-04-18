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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 310 оценок

В PUBG: Battlegrounds начался новый веб-ивент

Solstice Solstice

Разработчики PUBG: Battlegrounds представили новое веб-событие под названием «Заработай золото. Бейся до победы». В рамках этого ивента игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.

Привет, игроки! Событие «Заработай золото. Бейся до победы.» уже доступно! Вас ждёт множество крутых и уникальных наград. В этой статье мы расскажем как участвовать в событии!

График события:

  • 05:00 МСК, 17 апреля 2025 — 05:00 МСК, 13 мая 2025
  • 13 мая 2025 в 05:00 МСК, вход на страницу закроется и посетить её игроки больше не смогут.

Ивент №1: Ежедневный вход в игру

  • Каждый день игроку доступна награда за вход в игру;Наградой могут инструменты для других ивентов в рамках события или внутриигровые предметы;
  • Выполнение ежедневного задания это: зайти в игру, кликнуть на баннер события и нажать кнопку «Засчитать +1 день»;
  • При нажатии на кнопку «Засчитать +1 день» игроку выдаётся награда, указанная в разделе «Ивент №1».

Ивент №2 — ежедневные задания

  • Каждый день игроку доступны ежедневные задания.
  • Чтобы запустить серию ежедневных заданий, игроку нужно перейти на страницу события через баннер в правом верхнем углу лобби или через панель новостей.
  • После выполнения задания игроку на странице события станет доступна кнопка «получить припасы», для получения награды за выполнение задания.
  • Выполнив задание, игрок может нажать на кнопку «получить лопату», чтобы пополнить инвентарь события.

Ивент №3 — Бури, детка, бури!

  • Используйте инструменты, полученные в Ивент №1 и Ивент №2 для обмена инструментов добычи и/или используйте их для «добычи», чтобы получить случайные награды.
  • С полным списком наград можно ознакомится на странице события.

Ивент №4 — Обмен наград

  • Используйте накопленную нефть и бриллианты из события №1 и №3 для обмена их на внутриигровые награды.
  • С полным списком наград можно ознакомится на странице события.

Правила участия в событии:

Для того, чтобы принимать участие в событии, необходимо перейти на страницу события через объявление в правом верхнем углу лобби, либо на панели новостей. Прогресс в событии не засчитывается в случае перехода на страницу НЕ из игры.

  • Событие доступно только для платформы STEAM
  • В общем игровом событии учитываются только те матчи, где игроку удалось продержаться хотя бы 3 минутыСтандартный расчёт игрового времени: учитывается вся игра от начала до конца, включая время наблюдения за матчами соратников в режимах «Дуо» и «Отряд», время в лобби не учитывается.
  • Учитывается время игры в обычном режиме, PvP-режиме, а также аркадном режиме. Время в режиме тренировки и пользовательском режиме не учитывается.
  • Обратите внимание: у каждого предмета есть срок обмена и/или срок действия.
  • Пожалуйста, имейте в виду, что награды могут отправляться на ваш аккаунт с некоторой задержкой, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы минимизировать такие ситуации. Благодарим за понимание!
  • Если игрок совершает одно или несколько из указанных ниже действий, либо возникают подобные ситуации, PUBG оставляет за собой право в одностороннем порядке лишить игрока наград, или, в зависимости от характера противоправных действий, принять в отношении аккаунта игрока такие меры, как временный либо постоянный бан (и иные санкции).Участие в данном событии с применением ботов, веб-пауков, веб краулеров, программ для добычи наград и иных средств автоматизации и незаконных методов, включая изменение собственного IP-адреса с помощью технических средств.
  • Любые действия, нарушающие принципы добросовестности, поддержания общественного порядка, честности и справедливой игры.
  • Любые иные действия, нарушающие условия пользования услугами PUBG
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Snake2105

Не о чем, с каждым разом все мудренее делают, а читаки как бегали так и бегают и меньше их не становится