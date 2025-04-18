В PUBG: Battlegrounds начался новый веб-ивент

Разработчики PUBG: Battlegrounds представили новое веб-событие под названием «Заработай золото. Бейся до победы». В рамках этого ивента игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.

Привет, игроки! Событие «Заработай золото. Бейся до победы.» уже доступно! Вас ждёт множество крутых и уникальных наград. В этой статье мы расскажем как участвовать в событии!

График события:

05:00 МСК, 17 апреля 2025 — 05:00 МСК, 13 мая 2025

13 мая 2025 в 05:00 МСК, вход на страницу закроется и посетить её игроки больше не смогут.

Ивент №1: Ежедневный вход в игру

Каждый день игроку доступна награда за вход в игру;Наградой могут инструменты для других ивентов в рамках события или внутриигровые предметы;

Выполнение ежедневного задания это: зайти в игру, кликнуть на баннер события и нажать кнопку «Засчитать +1 день»;

При нажатии на кнопку «Засчитать +1 день» игроку выдаётся награда, указанная в разделе «Ивент №1».

Ивент №2 — ежедневные задания

Каждый день игроку доступны ежедневные задания.

Чтобы запустить серию ежедневных заданий, игроку нужно перейти на страницу события через баннер в правом верхнем углу лобби или через панель новостей.

После выполнения задания игроку на странице события станет доступна кнопка «получить припасы», для получения награды за выполнение задания.

Выполнив задание, игрок может нажать на кнопку «получить лопату», чтобы пополнить инвентарь события.

Ивент №3 — Бури, детка, бури!

Используйте инструменты, полученные в Ивент №1 и Ивент №2 для обмена инструментов добычи и/или используйте их для «добычи», чтобы получить случайные награды.

С полным списком наград можно ознакомится на странице события.

Ивент №4 — Обмен наград

Используйте накопленную нефть и бриллианты из события №1 и №3 для обмена их на внутриигровые награды.

С полным списком наград можно ознакомится на странице события.

Правила участия в событии:

Для того, чтобы принимать участие в событии, необходимо перейти на страницу события через объявление в правом верхнем углу лобби, либо на панели новостей. Прогресс в событии не засчитывается в случае перехода на страницу НЕ из игры.