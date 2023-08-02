В трейлере свежего обновления для PUBG показали песчаную бурю

Королевская битва PUBG: BATTLEGROUNDS в честь выхода обновления обзавелась новыми роликами, которые демонстрируют песчаную бурю, новое оружие и целую коллаборацию с Aston Martin, в рамках которой в игру добавили три скина для транспорта.
На карте «Мирамар» классическую «Красную зону» теперь заменит песчаный ураган, который снижает видимость, ломает технику и пагубно сказывается на здоровье игроков. Что до нового оружия, то в распоряжении пользователей окажется культовая винтовка «Драгунов», пострелять из которой дадут как в обычном, так и в ранговом режиме.
Даже в пабаджи обновы лучше чем в калзоне(