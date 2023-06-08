Выручка PUBG Mobile составила 10 млрд долларов - это вторая самая прибыльная мобильная игра в истории ©

По общим доходам в мобильном мире и игровой индустрии в целом PUBG Mobile опережает только игра Honor of Kings от Tencent. Мобильная версия игры, ответственной за взрыв жанра королевской битвы, запущенная в марте 2018 года, на самом деле принесла доход в размере 10 миллиардов долларов, что является поистине огромной цифрой.

Эта цифра была обнародована компанией Sensor Tower, занимающейся анализом мобильного рынка, которая также предоставила другую информацию по этому вопросу. Например, 60,3 процента доходов PUBG Mobile приходятся на Китай, 10,7 процента - на США, 3,7 процента - на Японию и 1,6 процента - на Южную Корею.

Если говорить о RpD (доход с одной загрузки), то Китай по-прежнему лидирует с 34,2 доллара, за ним следует Япония с 31,8 доллара, США с 15,9 доллара и Южная Корея с 7,9 доллара.

На Индию, где PUBG Mobile называется Battlegrounds Mobile India, приходится 21,8 процента от общего числа загрузок. Другие страны в тройке лидеров - Китай (14,3%) и США (5,9%). К сожалению, Sensor Tower не раскрыла общее количество загрузок.

Разработанная дочерней компанией Tencent - LightSpeed & Quantum, PUBG Mobile приносит 21,2% дохода китайского гиганта, опережая лишь вышеупомянутую Honor of Kings с ее 26,3%. Что касается компании Krafton, которой принадлежит интеллектуальная собственность на игру, PUBG Mobile является источником 87,4% ее мобильных доходов.

В настоящее время Tencent управляет двумя крупнейшими мобильными историями успеха за последние два года, а именно Honor of Kings и PUBG Mobile, которые за указанный период принесли доход в размере $5 млрд и $4,5 млрд соответственно. В пятерку лучших игр также входят Genshin Impact, Candy Crush Saga и Roblox.

Кроме того, PUBG Mobile является лучшим мобильным шутером по доходам, а расходы на одного игрока в три раза превышают расходы на Free Fire, ближайшего конкурента.