Разработчик Portal 64 попросил не злиться на Valve за блокировку проекта

Как мы уже сообщали, Valve заблокировала различные проекты, созданные фанатами, в том числе Portal 64, по сути «демейк» игры-головоломки, способной работать на реальном оборудовании Nintendo 64. Теперь создатель этой игры — Джеймс Ламберт — призвал своих поклонников не злиться на Valve.

В видео, опубликованном на YouTube, Ламберт объяснил, почему Valve, которая обычно не ставит палки в колеса моддерам и создателям фанатских игр, пошла на этот шаг и сказал, что он совсем удивлен, что все обернулось именно так.

«Valve попросила меня прекратить разработку Portal 64, и я не могу сказать, что не ожидал этого, учитывая, что это их ИС на консоли Nintendo», — сказал он. «Я надеялся, что смогу это сделать, но в этом нет ничего неожиданного».

Далее Ламберт объясняет, что Portal 64 создавалась с использованием Libultra, официального SDK, используемого для создания игр для N64, и что как только юридическая команда Valve узнала об этом, они заблокировали проект.

Самая важная часть заключается в том, что Ламберт не держит зла ​​на Valve и просит фанатов быть такими же снисходительными.

«Я их ни в чем не виню, и думаю, и вы тоже не должны их винить», — говорит он. «Не сердитесь на Valve. Вероятно, проекту было суждено быть заблокированным с самого начала».

Разработчик добавляет, что он рассматривал возможность портирования Portal 64 на libdragon, SDK с открытым исходным кодом для разработки на N64, хотя, учитывая, что это может привести к дополнительным юридическим препятствиям, шансы на это довольно невелики.

Посвятив Portal 64 почти два года своей жизни, Ламберт говорит, что он «многому научился» и готов двигаться вперед:

«Думаю, я прошёл довольно важную веху для проекта до того, как его закрыли, и я доволен тем, что я сделал».

Помимо продолжения создания контента для своего канала на YouTube, разработчик сообщает, что хочет создать свою собственную оригинальную игру, разрабатываемую одновременно для Nintendo 64 и ПК.

«Мне не терпится поделиться тем, над чем я работал и что планировал», — сказал он.