Состоялся релиз русской озвучки для Portal: Prelude

Студия Inter-Voice объявила о релизе русской озвучки для крупной модификации Portal: Prelude. Причем озвучка работает как с обычной версией, так и c RTX вариантом модификации.
Ранее Inter-Voice отметились выпуском альтернативного дубляжа для игры Portal, а так же студия озвучила Portal: Reloaded и Half-Life: Alyx.
Скачать озвучку можно бесплатно с нашего сайта.
Portal: Prelude - одна из самых крупных и известных модификаций для игры Portal. Выход модификации состоялся еще в далеком 2008-м году, а в 2023-м году модификация была портирована для RTX-версии игры. Модификация насчитывает целых 19 головоломок и является неофициальным приквелом к оригинальной игре.
огромный респект такое количество нереальное диалогов озвучить это огромный вклад в индустрию! искренне надеемся, что в озвучке диалогов и монологов Гордона Фримена проблем не возникнет и пару лет хватит
Только вчера поставил Portal 2 для шикарного мода Revolution,теперь ещё и первую часть надо ставить,шикарно,беру.
двойку не обязательно ставить для мода, достаточно чтоб она просто была куплена на акаунте. мод сам поставит в стим что нужно
Да мне просто захотелось опять пройти вторую часть перед тем как играть в мод,очень давно уже играл,всё забыл и хотелось сравнить с тем что сделали в моде.
события мода проходят между первой и второй частями