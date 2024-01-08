Состоялся релиз русской озвучки для Portal: Prelude

Студия Inter-Voice объявила о релизе русской озвучки для крупной модификации Portal: Prelude. Причем озвучка работает как с обычной версией, так и c RTX вариантом модификации.

Ранее Inter-Voice отметились выпуском альтернативного дубляжа для игры Portal, а так же студия озвучила Portal: Reloaded и Half-Life: Alyx.

Скачать озвучку можно бесплатно с нашего сайта.

Portal: Prelude - одна из самых крупных и известных модификаций для игры Portal. Выход модификации состоялся еще в далеком 2008-м году, а в 2023-м году модификация была портирована для RTX-версии игры. Модификация насчитывает целых 19 головоломок и является неофициальным приквелом к оригинальной игре.