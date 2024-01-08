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Portal 10.10.2007
Логические, От первого лица, Научная фантастика
9 2 038 оценок

Состоялся релиз русской озвучки для Portal: Prelude

AceTheKing
Новости

Студия Inter-Voice объявила о релизе русской озвучки для крупной модификации Portal: Prelude. Причем озвучка работает как с обычной версией, так и c RTX вариантом модификации.

Ранее Inter-Voice отметились выпуском альтернативного дубляжа для игры Portal, а так же студия озвучила Portal: Reloaded и Half-Life: Alyx.

Скачать озвучку можно бесплатно с нашего сайта.

Portal: Prelude - одна из самых крупных и известных модификаций для игры Portal. Выход модификации состоялся еще в далеком 2008-м году, а в 2023-м году модификация была портирована для RTX-версии игры. Модификация насчитывает целых 19 головоломок и является неофициальным приквелом к оригинальной игре.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Wolfenstein

огромный респект такое количество нереальное диалогов озвучить это огромный вклад в индустрию! искренне надеемся, что в озвучке диалогов и монологов Гордона Фримена проблем не возникнет и пару лет хватит

-1
saa0891

Только вчера поставил Portal 2 для шикарного мода Revolution,теперь ещё и первую часть надо ставить,шикарно,беру.

-1
RavenW89

двойку не обязательно ставить для мода, достаточно чтоб она просто была куплена на акаунте. мод сам поставит в стим что нужно

0
saa0891 RavenW89

Да мне просто захотелось опять пройти вторую часть перед тем как играть в мод,очень давно уже играл,всё забыл и хотелось сравнить с тем что сделали в моде.

0
serjik0505 saa0891

события мода проходят между первой и второй частями

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