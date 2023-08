Авторы Postal не против скачивания пиратской версии своих игр, если у игроков недостаточно денег

Команда разработчиков серии игр Postal, Running With Scissors, вступила в сетевой диалог с геймерами, отвечая на их вопросы и комментарии относительно цен на игры этой студии. Некоторые игроки высказали мнение, что продукция Running With Scissors является слишком дорогой. В ответ на это, разработчики посоветовали фанатам воспользоваться торрент-трекерами, чтобы скачать пиратскую версию игры в случае, если у них нет достаточной суммы денег для покупки.



Однако команда Running With Scissors также попросила игроков поддерживать их творчество и покупать игры, как только у них появится возможность финансово поддержать студию. Разработчики привели аргумент, что они доверяют и соблюдают отраслевые стандарты ценообразования Steam. Более того, они не собираются изменять ценовую политику.