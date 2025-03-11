Postal 2 получит VR-версию спустя 22 года после выхода

Культовый шутер Postal 2 возвращается в новом формате. Разработчики из Running with Scissors анонсировали Postal 2 VR для PlayStation VR2, Steam VR и Meta Quest.
VR-порт появится спустя 22 года после оригинального релиза игры в 2003 году. Разработчики обещают, что Postal 2 в виртуальной реальности сохранит свою чёрный юмор, хаотичный геймплей и полную свободу действий, но при этом предложит новые механики.
"Впервые POSTAL 2 полностью переосмыслена для VR, предлагая чёрный юмор, открытую песочницу и безумие на новом уровне", — говорится в описании игры.
Игроки вновь окажутся в шкуре Чувака — обычного парня, который пытается пережить неделю в странном и жестоком городке Парадайс, Аризона. Как именно пройти игру — спокойно или устроить хаос — решать только вам.
Разработчики утверждают, что Postal 2 VR полностью адаптирована под виртуальную реальность и включает:
- Ручную перезарядку оружия для большей реалистичности
- Жестовую систему взаимодействия с NPC
- Обновлённый инвентарь и мини-карту специально для VR
По их словам, игра станет самым хаотичным VR-песочницей, которая когда-либо выходила.
Точной даты выхода Postal 2 VR пока нет, но разработчики обещают поделиться подробностями в ближайшее время. Пока же можно посмотреть официальный трейлер, который уже доступен онлайн.
Теперь стрелять с кошек и об*** феминисток можно будет в виртуальной реальности )
Smack My Bitch Up...
Круто.
Ото напалмом обсыкать того негра будет весело.
Мм вр в топку // Артём Савельев