Postal 2 получит VR-версию спустя 22 года после выхода

Культовый шутер Postal 2 возвращается в новом формате. Разработчики из Running with Scissors анонсировали Postal 2 VR для PlayStation VR2, Steam VR и Meta Quest.

VR-порт появится спустя 22 года после оригинального релиза игры в 2003 году. Разработчики обещают, что Postal 2 в виртуальной реальности сохранит свою чёрный юмор, хаотичный геймплей и полную свободу действий, но при этом предложит новые механики.

"Впервые POSTAL 2 полностью переосмыслена для VR, предлагая чёрный юмор, открытую песочницу и безумие на новом уровне", — говорится в описании игры.

Игроки вновь окажутся в шкуре Чувака — обычного парня, который пытается пережить неделю в странном и жестоком городке Парадайс, Аризона. Как именно пройти игру — спокойно или устроить хаос — решать только вам.

Разработчики утверждают, что Postal 2 VR полностью адаптирована под виртуальную реальность и включает:

Ручную перезарядку оружия для большей реалистичности

для большей реалистичности Жестовую систему взаимодействия с NPC

Обновлённый инвентарь и мини-карту специально для VR

По их словам, игра станет самым хаотичным VR-песочницей, которая когда-либо выходила.

Точной даты выхода Postal 2 VR пока нет, но разработчики обещают поделиться подробностями в ближайшее время. Пока же можно посмотреть официальный трейлер, который уже доступен онлайн.