PowerWash Simulator получила обновление с Губкой Бобом ©

Сегодня Square Enix и FuturLab по лицензии Paramount Consumer Products выпустили специальный пакет SpongeBob SquarePants для симулятора мойки PowerWash Simulator в Steam, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Специальный набор «Губка Боб Квадратные Штаны» — это любовное письмо к оригинальному мультсериалу. Игроки будут очищать слизь и грязь, покрывающие легендарный подводный город Бикини Боттом, благодаря супер-успокаивающему симулятору.

Это подводное дополнение включает в себя новую мини-кампанию, шесть новых карт, переработанную модель персонажа игрока, 10 новых достижений и многое другое. Оснащенные специально разработанной стиральной машиной высокого давления, игроки смогут стирать и исследовать следующее:

Конч-стрит

Автобус Бикини Боттом

Красти Краб

Вагон Пэтти

Невидимый Лодкомобиль

Мермалэйр

PowerWash Simulator позволяет игрокам смыть свои заботы успокаивающими звуками воды под высоким давлением. Игроки могут построить свой собственный бизнес по мытью посуды и сдувать каждую крупинку грязи и копоти, которую они могут найти. PowerWash Simulator с уникальным подходом к жанру симуляторов фокусируется на расслаблении и бегстве от действительности.