PowerWash Simulator 19.05.2021
7 45 оценок

PowerWash Simulator получила обновление с Губкой Бобом

©
monk70
Новости

Сегодня Square Enix и FuturLab по лицензии Paramount Consumer Products выпустили специальный пакет SpongeBob SquarePants для симулятора мойки PowerWash Simulator в Steam, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Специальный набор «Губка Боб Квадратные Штаны» — это любовное письмо к оригинальному мультсериалу. Игроки будут очищать слизь и грязь, покрывающие легендарный подводный город Бикини Боттом, благодаря супер-успокаивающему симулятору.

Это подводное дополнение включает в себя новую мини-кампанию, шесть новых карт, переработанную модель персонажа игрока, 10 новых достижений и многое другое. Оснащенные специально разработанной стиральной машиной высокого давления, игроки смогут стирать и исследовать следующее:

  • Конч-стрит
  • Автобус Бикини Боттом
  • Красти Краб
  • Вагон Пэтти
  • Невидимый Лодкомобиль
  • Мермалэйр

PowerWash Simulator позволяет игрокам смыть свои заботы успокаивающими звуками воды под высоким давлением. Игроки могут построить свой собственный бизнес по мытью посуды и сдувать каждую крупинку грязи и копоти, которую они могут найти. PowerWash Simulator с уникальным подходом к жанру симуляторов фокусируется на расслаблении и бегстве от действительности.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
MAdach
Конч-стрит

Это мне?

0
ParzivalEnd

Надеюсь они сделают коллаборацию с Симпсонами

0