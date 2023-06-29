PowerWash Simulator получила обновление с Губкой Бобом

Сегодня Square Enix и FuturLab по лицензии Paramount Consumer Products выпустили специальный пакет SpongeBob SquarePants для симулятора мойки PowerWash Simulator в Steam, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.
Специальный набор «Губка Боб Квадратные Штаны» — это любовное письмо к оригинальному мультсериалу. Игроки будут очищать слизь и грязь, покрывающие легендарный подводный город Бикини Боттом, благодаря супер-успокаивающему симулятору.
Это подводное дополнение включает в себя новую мини-кампанию, шесть новых карт, переработанную модель персонажа игрока, 10 новых достижений и многое другое. Оснащенные специально разработанной стиральной машиной высокого давления, игроки смогут стирать и исследовать следующее:
- Конч-стрит
- Автобус Бикини Боттом
- Красти Краб
- Вагон Пэтти
- Невидимый Лодкомобиль
- Мермалэйр
PowerWash Simulator позволяет игрокам смыть свои заботы успокаивающими звуками воды под высоким давлением. Игроки могут построить свой собственный бизнес по мытью посуды и сдувать каждую крупинку грязи и копоти, которую они могут найти. PowerWash Simulator с уникальным подходом к жанру симуляторов фокусируется на расслаблении и бегстве от действительности.
Это мне?
Надеюсь они сделают коллаборацию с Симпсонами