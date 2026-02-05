Демоверсия Pragmata стала доступна на PS5, Xbox Series и Switch 2

Capcom планирует выпустить Pragmata на консолях и ПК в апреле этого года, но игроки смогут впервые опробовать игру уже сегодня. Демоверсия Pragmata анонсирована для всех платформ и будет доступна в течение нескольких часов.

Capcom анонсировала демоверсию Pragmata во время сегодняшней презентации Nintendo Direct, посвящённой партнерам. Демоверсия будет доступна на Switch 2, а также на PS5, Xbox Series X|S. На ПК в Steam она вышла ещё в декабре прошлого года.

В новом трейлере Capcom показала свежий взгляд на игровой процесс, что включает в себя акцент на хакерских способностях Дианы, которые можно использовать в сочетании со стрельбой Хью.

Релиз Pragmata состоится 24 апреля 2026 года.