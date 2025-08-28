RE Engine даст возможность более реалистично рендерить волосы в Pragmata

Впервые использованный в Resident Evil 7: Biohazard в 2017 году, RE Engine теперь используется во всех играх Capcom. Dragon's Dogma 2, Monster Hunter Wilds и даже Street Fighter 6 также были разработаны с использованием универсального движка.

Также на движке RE Engine разрабатывается Pragmata, новая игра по лицензии Capcom, релиз которой запланирован на 2026 год. В интервью VGC продюсер Наото Ояма рассказал о преимуществах данного движка, который может быть использован в играх любого стиля. Кроме того, именно его использование в Pragmata позволит улучшить будущие игры от японского издателя.

"RE Engine - это в первую очередь та технология, которую мы все создали, для того чтобы создать что-то важное для нас в качестве основы для наших игр. Кроме того, у нас есть возможность постоянно запрашивать что-то, когда мы хотим добавить то или иное в RE Engine. Среди них, которые визуально легко понять, - волосы Дианы, состоящие из прядей.



В прошлом у нас были игры, в которых использовалась технология более коротких волос, но длинные волосы, которые вы видите у Дианы, - это то, что мы наконец-то смогли сделать с помощью Pragmata, и в создании этого нам помогла команда RE Engine".

Теперь, благодаря Pragmata, персонажи грядущих игр Capcom смогут получить более длинные и реалистичные волосы.