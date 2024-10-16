Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал прохождение демоверсии криминального экшена The Precinct. Блогер запустил игру на PC с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 и продемонстрировал геймплей в разрешении 4K и с ультра-настройками.
Действие The Precinct разворачивается в 1983 году в городе Аверно. Полицейский Ник Корделл-младший хочет найти убийц своего отца и без устали преследует преступников на улицах.
Игра выйдет в конце 2024 года на PC (в Steam и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Субтитры переведут на русский язык.
Как GTA, но про полицейского: в сеть выложили прохождение демо The Precinct
Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал прохождение демоверсии криминального экшена The Precinct. Блогер запустил игру на PC с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 и продемонстрировал геймплей в разрешении 4K и с ультра-настройками.
Хавноигра и хавнореклама 4080 от какого то там блохера
Нет. На GTA совсем не похоже. Это что угодно, но даже близко не GTA.
А в чем проблема установить демку и попробовать самому?
Как GTA: Chinatown Wars - нужно уточнять.
какой кретин повесил на эту игру ярлык "как гта"?! Вообще не похоже...
Это вообще не ГТА. Там есть строгие правила полицейского, нарушив которые ты тут же отправишься на чек пойнт
Ага, "GTA" с изометрической камерой, тот же True Crime как по мне лучше.