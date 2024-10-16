Как GTA, но про полицейского: в сеть выложили прохождение демо The Precinct

Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал прохождение демоверсии криминального экшена The Precinct. Блогер запустил игру на PC с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 и продемонстрировал геймплей в разрешении 4K и с ультра-настройками.



Действие The Precinct разворачивается в 1983 году в городе Аверно. Полицейский Ник Корделл-младший хочет найти убийц своего отца и без устали преследует преступников на улицах.



Игра выйдет в конце 2024 года на PC (в Steam и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Субтитры переведут на русский язык.