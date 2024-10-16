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The Precinct Осень 2024
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.4 55 оценок

Как GTA, но про полицейского: в сеть выложили прохождение демо The Precinct

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал прохождение демоверсии криминального экшена The Precinct. Блогер запустил игру на PC с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 и  продемонстрировал геймплей в разрешении 4K и с ультра-настройками.

Действие The Precinct разворачивается в 1983 году в городе Аверно. Полицейский Ник Корделл-младший хочет найти убийц своего отца и без устали преследует преступников на улицах.

Игра выйдет в конце 2024 года на PC (в Steam и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Субтитры переведут на русский язык.

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-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
B e s i k

Хавноигра и хавнореклама 4080 от какого то там блохера

3
Janekste

Нет. На GTA совсем не похоже. Это что угодно, но даже близко не GTA.

0
UnRus

А в чем проблема установить демку и попробовать самому?

0
VersalifeDX

Как GTA: Chinatown Wars - нужно уточнять.

0
Footmob

какой кретин повесил на эту игру ярлык "как гта"?! Вообще не похоже...

-1
Ambrosian

Это вообще не ГТА. Там есть строгие правила полицейского, нарушив которые ты тут же отправишься на чек пойнт

-1
vovangt4

Ага, "GTA" с изометрической камерой, тот же True Crime как по мне лучше.

-1