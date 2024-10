Серия Prince of Persia празднует 35-летие

В индустрии много игр, некоторые из которых принадлежат к любимым, уважаемым и культовым сагам, которые сумели завоевать место в наших сердцах. Правда, не все из них добились успеха, а некоторые из них исчезли.

Prince of Persia оказалась сенсацией в конце 80-х, когда видеоигры возвращались на сцену благодаря возрождению индустрии. В этом контексте Джордан Мехнер подарил нам одну из самых инновационных игр своего времени, и сегодня она празднует юбилей – 35 лет с момента своего появления 3 октября 1989 года. В Prince of Persia мы управляли персонажем, который должен был спасти принцессу, пересекая платформы с дополнительной задачей сделать это за 1 час. Все это с использованием техники ротоскопирования, которая предлагала аутентичный опыт, который цеплял первого момента..

К счастью, после перерыва более чем в десятилетие этот персонаж и франшиза вернулись. В этом вышло две новые игры серии: первая, The Lost Crown, с аспектом метроидвании, с другой стороны, roguelite-опыт The Rogue Prince of Persia, обе с продуманным геймплеем. Без сомнения, сейчас самое время снова насладиться Prince of Persia.