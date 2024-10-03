Серия Prince of Persia празднует 35-летие

В индустрии много игр, некоторые из которых принадлежат к любимым, уважаемым и культовым сагам, которые сумели завоевать место в наших сердцах. Правда, не все из них добились успеха, а некоторые из них исчезли.
Prince of Persia оказалась сенсацией в конце 80-х, когда видеоигры возвращались на сцену благодаря возрождению индустрии. В этом контексте Джордан Мехнер подарил нам одну из самых инновационных игр своего времени, и сегодня она празднует юбилей – 35 лет с момента своего появления 3 октября 1989 года. В Prince of Persia мы управляли персонажем, который должен был спасти принцессу, пересекая платформы с дополнительной задачей сделать это за 1 час. Все это с использованием техники ротоскопирования, которая предлагала аутентичный опыт, который цеплял первого момента..
К счастью, после перерыва более чем в десятилетие этот персонаж и франшиза вернулись. В этом вышло две новые игры серии: первая, The Lost Crown, с аспектом метроидвании, с другой стороны, roguelite-опыт The Rogue Prince of Persia, обе с продуманным геймплеем. Без сомнения, сейчас самое время снова насладиться Prince of Persia.
поминки ...
лучше warrior within так ничего и не вышло, одна музыка чего стоила
warrior within в наше время точно невозможен, надеюсь они не тронут оригинальную игру и не будут делать ремейк
По факту.
оригинальная игра 1989 года, а не ваши пески времени
Это не праздник, а панихида!
// Олег Шахов
F
Крутой ремейк бы трилогии про пески, но увы, маловероятно, что это будет.
Моя любимая часть это Схватка с Судьбой. Как много я там погибал пока бегал от Дахаки и как часто портил себе игру, случайно становясь Чёрным принцем.=)))))
Warrior Within Был Пиком серии! Лучший!
Как по мне 3 части все прекрасны, дальше шлак пошёл.
Мы с ним одногодки )
Проходил только игру 2008 года, классная атмосфера, однообразный скучный геймплей, отстойная концовка, в общем отбили желания дальше знакомится с серией и покупать новые игры серии.
А где Prince of Persia 3D на постере? Новые шедевры то подрисовали...
Зачем это калище вспоминать?
Хотя бы потому, что это часть серии, которая празднует юбилей)
Это как сарацина на пир приглашать)
Оскорбления? Вы это на свой счет приняли: "Смотрю, тут еще одного сарацина "ЗАБЫЛИ" позвать))"?
Сарацин, которого "ЗАБЫЛИ" позвать это "ЗАБЫТЫЕ пески" же - их тоже нет на постере)))
Потому что забытые пески тоже никому в итоге оказались не нужны.
И давай без шутеек, которые поймёт только ты.
Не чокаясь.
Как же я постарел... ) // Андрей Тишин
2024 - 2003 ?
Хорошая серия, познакомился с ней у друга на Панрере (NES), была вроде ещё для ZX, но мне она не попалась... А там и на PC появилась... // Алексей Евреинов
Обалдеть. Вроде недавно ещё на Денди в первую часть играл. :)
могли бы того самого принца добавить в юплей и раздать всем
всё равно ж не продаётся и никак его не купить
RIP. Вечная память...
rip загубленная серия