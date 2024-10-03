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Prince of Persia (1989) 1989 г.
Аркада
8.1 146 оценок

Серия Prince of Persia празднует 35-летие

monk70
Новости

В индустрии много игр, некоторые из которых принадлежат к любимым, уважаемым и культовым сагам, которые сумели завоевать место в наших сердцах. Правда, не все из них добились успеха, а некоторые из них исчезли.

Prince of Persia оказалась сенсацией в конце 80-х, когда видеоигры возвращались на сцену благодаря возрождению индустрии. В этом контексте Джордан Мехнер подарил нам одну из самых инновационных игр своего времени, и сегодня она празднует юбилей – 35 лет с момента своего появления 3 октября 1989 года. В Prince of Persia мы управляли персонажем, который должен был спасти принцессу, пересекая платформы с дополнительной задачей сделать это за 1 час. Все это с использованием техники ротоскопирования, которая предлагала аутентичный опыт, который цеплял первого момента..

Все игры серии Prince of Persia по порядку их выхода

К счастью, после перерыва более чем в десятилетие этот персонаж и франшиза вернулись. В этом вышло две новые игры серии: первая, The Lost Crown, с аспектом метроидвании, с другой стороны, roguelite-опыт The Rogue Prince of Persia, обе с продуманным геймплеем. Без сомнения, сейчас самое время снова насладиться Prince of Persia.

16
32
Prince of Persia (1989)
1989 г.
Комментарии: 32
Ваш комментарий
FearSAw

поминки ...

20
SkyraX

лучше warrior within так ничего и не вышло, одна музыка чего стоила

16
selfreaver

warrior within в наше время точно невозможен, надеюсь они не тронут оригинальную игру и не будут делать ремейк

-6
Sider999 selfreaver

По факту.

0
JohnTornton selfreaver

оригинальная игра 1989 года, а не ваши пески времени

0
DavieDzhons

Это не праздник, а панихида!

8
Пользователь ВКонтакте

// Олег Шахов

7
vertehwost

F

3
Kenn1y

Крутой ремейк бы трилогии про пески, но увы, маловероятно, что это будет.

1
Deowar

Моя любимая часть это Схватка с Судьбой. Как много я там погибал пока бегал от Дахаки и как часто портил себе игру, случайно становясь Чёрным принцем.=)))))

1
Sir Walter

Warrior Within Был Пиком серии! Лучший!

1
Игромэнс

Как по мне 3 части все прекрасны, дальше шлак пошёл.

2
Unicorling

Мы с ним одногодки )

0
Nick Neils

Проходил только игру 2008 года, классная атмосфера, однообразный скучный геймплей, отстойная концовка, в общем отбили желания дальше знакомится с серией и покупать новые игры серии.

0
BrokVud

А где Prince of Persia 3D на постере? Новые шедевры то подрисовали...

0
Sider999

Зачем это калище вспоминать?

0
BrokVud Sider999

Хотя бы потому, что это часть серии, которая празднует юбилей)

0
Sider999 BrokVud

Это как сарацина на пир приглашать)

0
BrokVud Sider999

Оскорбления? Вы это на свой счет приняли: "Смотрю, тут еще одного сарацина "ЗАБЫЛИ" позвать))"?

Сарацин, которого "ЗАБЫЛИ" позвать это "ЗАБЫТЫЕ пески" же - их тоже нет на постере)))

0
Sider999 BrokVud

Потому что забытые пески тоже никому в итоге оказались не нужны.

И давай без шутеек, которые поймёт только ты.

0
Sider999

Не чокаясь.

0
Пользователь ВКонтакте

Как же я постарел... ) // Андрей Тишин

0
UbiSergei

2024 - 2003 ?

0
Пользователь ВКонтакте

Хорошая серия, познакомился с ней у друга на Панрере (NES), была вроде ещё для ZX, но мне она не попалась... А там и на PC появилась... // Алексей Евреинов

0
Олег Дудин

Обалдеть. Вроде недавно ещё на Денди в первую часть играл. :)

0
JohnTornton

могли бы того самого принца добавить в юплей и раздать всем
всё равно ж не продаётся и никак его не купить

0
WarCraf4er

RIP. Вечная память...

0
ChesterF

rip загубленная серия

-2