Prince of Persia (1989) 1989 г.
8.1 161 оценка

Ubisoft отмечает 36 лет Prince of Persia ностальгическим видео

monk70 monk70

Ubisoft опубликовала 36-секундный памятный видеоролик, посвящённый 36-летию франшизы Prince of Persia. В этом видео представлены самые важные игры серии, которые произвели революцию в жанрах платформеров и приключенческих экшенов с момента её выхода в 1989 году.

В ностальгическом видео представлена ​​ретроспектива, охватывающая все: от первой двухмерной игры до последних дополнений к франшизе, таких как The Lost Crown, выпущенная в январе 2024 года. Последовательность кадров подчёркивает графическую и игровую эволюцию, которая сопровождала серию на протяжении более трёх десятилетий.

Спасибо, что отмечаете годовщину вместе с нами! Давайте вспомним последние 36 лет за 36 секунд.

Поклонники серии с нетерпением ждут новостей о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time — проекта, который был полностью перезапущен после негативного приёма первых опубликованных материалов. Ubisoft подтвердила, что разработка продолжается, но пока не объявила дату выхода новой версии классики 2003 года.

Ubisoft заявила, что ремейк Prince of Persia: Sands Of Time все ещё находится в разработке

Наследие Prince of Persia остаётся актуальным в игровой индустрии, его влияние ощущается в бесчисленных платформерах и приключенческих играх, включающих элементы паркура и манипуляции временем — механики, которые серия способствовала популяризации.

Комментарии:  2
AndruhaGruz

Позор, такая огромная компания и всё что они могут показать это вот это? За то гомосятину и русофобию они хорошо пропихивают. Тут они впереди Планеты всей. У них нет времени на ремейк Принца и на продолжения истории. Они заняты совсем другим.

11
Артем Lion