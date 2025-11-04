Ubisoft отмечает 36 лет Prince of Persia ностальгическим видео

Ubisoft опубликовала 36-секундный памятный видеоролик, посвящённый 36-летию франшизы Prince of Persia. В этом видео представлены самые важные игры серии, которые произвели революцию в жанрах платформеров и приключенческих экшенов с момента её выхода в 1989 году.

В ностальгическом видео представлена ​​ретроспектива, охватывающая все: от первой двухмерной игры до последних дополнений к франшизе, таких как The Lost Crown, выпущенная в январе 2024 года. Последовательность кадров подчёркивает графическую и игровую эволюцию, которая сопровождала серию на протяжении более трёх десятилетий.

Спасибо, что отмечаете годовщину вместе с нами! Давайте вспомним последние 36 лет за 36 секунд.

Поклонники серии с нетерпением ждут новостей о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time — проекта, который был полностью перезапущен после негативного приёма первых опубликованных материалов. Ubisoft подтвердила, что разработка продолжается, но пока не объявила дату выхода новой версии классики 2003 года.

Наследие Prince of Persia остаётся актуальным в игровой индустрии, его влияние ощущается в бесчисленных платформерах и приключенческих играх, включающих элементы паркура и манипуляции временем — механики, которые серия способствовала популяризации.