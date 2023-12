9-минутный обзорный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown посвящён миру игры

В недавно опубликованном обширном трейлере Prince of Persia: The Lost Crown компания Ubisoft дает представление о новом мире, который игроки будут исследовать, дополненном интересной историей, инновационным игровым процессом и, конечно же, культовой способностью управлять временем, которая стала визитной карточкой серии игр Prince of Persia.

Prince of Persia: The Lost Crown представляет собой платформер с боковой прокруткой, обещающий динамичное и насыщенное приключением. В центре сюжета этой игры — Саргон, входящий в элитную королевскую гвардию султана «Бессмертные». Основная миссия — спасти принца Персии, который был похищен и доставлен на гору Каф, в загадочное и сложное место.

Выпуск игры запланирован на 18 января 2024 года для разных платформ, включая PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК и Amazon Luna.

Кроме того, Ubisoft также объявила, что демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown будет доступна бесплатно с 11 января 2024 года.