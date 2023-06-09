Пользователи утопили в дизлайках трейлер 2.5D-платформер Prince of Persia: The Lost Crown

Пользователи не оценили первый трейлер 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown, буквально "утопив" его в дизлайках на YouTube.
Сама площадка ранее официально перестала показывать подобные данные, но быстро появилось расширения, которые позволяют и дальше отслеживать реакцию аудитории под разными роликами.
В разделе комментариях пользователи делятся своим разочарованием от увиденного:
Генеральный директор Ubisoft: "Как мы должны раскрыть нашу новую игру "Принц Персии"?" Сотрудник Ubisoft: "Рэп".
Итак, мы наконец-то получаем новую игру про Принца Персии. Которая не имеет ничего общего с Принцем Персии.
Это, вероятно, самое быстрое воскрешение и уничтожение франшизы в истории игровой индустрии.
от assassins creed без ассасинов до prince of persia без принца... вы точно знаете свою аудиторию ubisoft...
Официальный релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоится 18 января 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Другие же подробности о проекте расскажут уже сами разработчики 12 июня в рамках Ubisoft Forward.
признаю только такого принца
https://www.youtube.com/watch?v=poWqbtXzzpg
Я пошел мешок попкорна покупать, мне кажется эта будет даже интереснее обсуждении современной не белой "Русалочки"...
Имея 99.9% вернуть и обновить серию игры для фанатов и новых игроков и БАЦ, на тебе!
Наверное решили вернуться к истокам денди и сега ))))
То чувство, когда корявый ремейк песков времени не кажется уже таким ущербным. Верните лучше его.
Бог с ним с рэпчиком, его даже в трейлеры D4 пихали. А вот гангста нигга гг всю малину портит очень даже ощутимо, прям по больному.
Принс Нигерии)
Наверняка потом выйдет мод на более классического принца.
ну как-то так (слева убики и справа бедные фанаты ПП)
Гг не принц, не будет ли кринжа, что гг общается с принцем в самой игре и типа с самим собой из-за мода?)))))
Пусть этот шлак себя оставят!
Да тут же капец даже не в негре, это ж Персия, в конце концов. Тут вопрос в том, что ГГ не сам Принц, по франшизе не было ничего уже фиг знает сколько лет, а тут вот вам 2д платформер. Люди ждут полноценную номерную часть или хотя бы достойный ремейк старых частей, а Юбики как всегда.
Ждем Сплинтер селл в виде пати игры с кубиками и минииграми.
Ну просто мегамозг убики. Как интересно это скажется на акциях компании? Хотя у них вроде своя презентация будет.
Интересно, какая целевая аудитория "нового" принца, ЛГБТ школьники!?
Во-первых, при чем тут лгбт, когда просто показали темного гг с дредами? Окей, да, непривычно для серии, но гг и не принц даже. Если я не ошибаюсь, был принц в трейлере, в начале, на коняшке ускакал. Ну, или кто-то оч похожий))))
Во-вторых, сколько лет принцу как франшизе?.. Топтаться на одном месте и цепляться за уже развитого во все направления персонажа, я считаю, глупо. Скорее всего, этой игрой юбики хотят привлечь новую аудиторию. Молодую, что важно, аудиторию, а не старперов которым "раньшебылолучше".
Приятно, что игроки перестают хавать такое.
Даааа, реп, молодой репер генгстар бунтарь, стилистика калоранта, это именно то, чего хотели все игроки и отец серии prince of persia
не тот жанр, который мы ждали) как же юбикам наплевать на принца) хотя ассасин тоже был Chronicles - Индия..
ещё не успел выйти Prince of Persia: The Sands of Time Remake :XD издеваются над франшизой) позор и неуважение к фанатам.
да пофиг,юбики всегда могут выезжат на фанатиках которые будут жрать их гов... вернее миллионную серию ассасинов и фаркрая,наверно такие и ходят в кино на фарсаж 100500 и трансформеров & в бесконечности))))
Экшен бодрый. Есть шанс, что играть всё-таки будет интересно. Подожду релиза.