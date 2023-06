Пользователи утопили в дизлайках трейлер 2.5D-платформер Prince of Persia: The Lost Crown ©

Пользователи не оценили первый трейлер 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown, буквально "утопив" его в дизлайках на YouTube.

Сама площадка ранее официально перестала показывать подобные данные, но быстро появилось расширения, которые позволяют и дальше отслеживать реакцию аудитории под разными роликами.

В разделе комментариях пользователи делятся своим разочарованием от увиденного:

Генеральный директор Ubisoft: "Как мы должны раскрыть нашу новую игру "Принц Персии"?" Сотрудник Ubisoft: "Рэп".

Итак, мы наконец-то получаем новую игру про Принца Персии. Которая не имеет ничего общего с Принцем Персии.

Это, вероятно, самое быстрое воскрешение и уничтожение франшизы в истории игровой индустрии.

от assassins creed без ассасинов до prince of persia без принца... вы точно знаете свою аудиторию ubisoft...

Официальный релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоится 18 января 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Другие же подробности о проекте расскажут уже сами разработчики 12 июня в рамках Ubisoft Forward.