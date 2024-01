Prince of Persia: The Lost Crown изначально не была 2D-платформером

Как и многие классические игровые франшизы, Prince of Persia начинала свою жизнь как 2D-серия, а затем перешла в царство 3D. Когда Ubisoft анонсировала новую игру Prince of Persia, поклонники таких игр, как Prince of Persia: The Sands of Time, надеялись, что это будет похожий 3D-платформер. Вместо этого Ubisoft Montpellier возвращается к ранним временам с Prince of Persia: The Lost Crown. Однако все могло бы пойти по другому сценарию. В интервью Game Informer директор игры Мунир Ради рассказал, что The Lost Crown не всегда планировалась как 2D-игра/

Она не была 2D с самого начала. У меня была возможность поработать над некоторыми прототипами в 2D, но прежде чем приступить к этому, мы изучили серию Prince of Persia, чтобы убедиться, что понимаем все ее наследие.

В ходе этих исследований Ради постаралась учесть все, за что поклонники полюбили серию за последние 35 лет. Сюда входят как элементы оригинальных игр, так и любимые фанатами 3D-игры. В ходе исследований Ради хотел вернуть один элемент — чувство страха.

Я хотел вернуть страх и изоляцию, которые я испытывал, играя в 2D-игры/ А также много экспериментировать с аспектом временных сил.

Prince of Persia: The Lost Crown, возможно, и не начиналась как 2D-платформер, но у разработчиков есть некоторый опыт работы с этим жанром. В команду входят несколько ветеранов, работавших над Rayman Origins и Rayman Legends. Эти 2D-игры Rayman получили высокую оценку критиков после выхода, что должно стать хорошим предзнаменованием для Prince of Persia: The Lost Crown. Ради отметил, что геймплей в 2D-платформерах имеет много общего с музыкой, поскольку в нем присутствует определенный ритм. Хотя у Prince of Persia и Rayman не так уж много общего в тональном плане, это важный урок, который команда постаралась перенести в новую игру.

Для меня и для многих людей в команде действие на экране — это музыка. Когда ты работаешь над такой игрой, как Rayman, ты учишься передавать этот аспект в геймплее.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Учитывая это, поклонникам серии не придется долго ждать, чтобы узнать, удалось ли Ради и остальным членам команды создать игру, которая будет соответствовать всем лучшим играм франшизы Prince of Persia. Сделать счастливыми обе группы фанатов будет непростой задачей, но для тех, кто сомневается, 11 января будет выпущена бесплатная демоверсия.