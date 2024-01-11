Prince of Persia: The Lost Crown обзавелась релизным трейлером в преддверии выхода

Серия Prince of Persia от Ubisoft возвращается в форме метроидвании с Prince of Persia: The Lost Crown. 2D-сайдскроллер, разработанный Ubisoft Montpelier, фокусируется на Саргоне, элитном воине, который должен спасти принца Гассана. Конечно, все не так просто, особенно когда речь идет о путешествии во времени. Команды представили специальный релизный трейлер в преддверии выхода игры 18 января.
Как уже сообщалось, демо-версия стала доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. В ней представлены избранные части игры, а некоторые силы времени открываются заранее. Прогресс не переносится, поскольку некоторый контент может отличаться. Игра также получила высокие оценки от игровых журналистов.
Гей графика из 2004 года, моя 4090 недостойна такой кал обрабатывать, ихмо
кал треш из ада, ващет время джва дэ давно прошло, 20 летние части смотрятся куда более интересно и геймплейно и сюжетно по сравнению с этим уг… ваще непонятно как такая крупная компания может спустя джвадцать лет такой кал релизнуть