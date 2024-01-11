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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.8 116 оценок

Prince of Persia: The Lost Crown обзавелась релизным трейлером в преддверии выхода

monk70
Новости

Серия Prince of Persia от Ubisoft возвращается в форме метроидвании с Prince of Persia: The Lost Crown. 2D-сайдскроллер, разработанный Ubisoft Montpelier, фокусируется на Саргоне, элитном воине, который должен спасти принца Гассана. Конечно, все не так просто, особенно когда речь идет о путешествии во времени. Команды представили специальный релизный трейлер в преддверии выхода игры 18 января.

Как уже сообщалось, демо-версия стала доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. В ней представлены избранные части игры, а некоторые силы времени открываются заранее. Прогресс не переносится, поскольку некоторый контент может отличаться. Игра также получила высокие оценки от игровых журналистов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Артур Пинов

Гей графика из 2004 года, моя 4090 недостойна такой кал обрабатывать, ихмо

-3
Wolfenstein

кал треш из ада, ващет время джва дэ давно прошло, 20 летние части смотрятся куда более интересно и геймплейно и сюжетно по сравнению с этим уг… ваще непонятно как такая крупная компания может спустя джвадцать лет такой кал релизнуть

-4