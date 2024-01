Prince of Persia: The Lost Crown обзавелась релизным трейлером в преддверии выхода

Серия Prince of Persia от Ubisoft возвращается в форме метроидвании с Prince of Persia: The Lost Crown. 2D-сайдскроллер, разработанный Ubisoft Montpelier, фокусируется на Саргоне, элитном воине, который должен спасти принца Гассана. Конечно, все не так просто, особенно когда речь идет о путешествии во времени. Команды представили специальный релизный трейлер в преддверии выхода игры 18 января.

Как уже сообщалось, демо-версия стала доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. В ней представлены избранные части игры, а некоторые силы времени открываются заранее. Прогресс не переносится, поскольку некоторый контент может отличаться. Игра также получила высокие оценки от игровых журналистов.