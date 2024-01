Разработчик Prince of Persia: The Lost Crown хотел бы поработать над спиноффом Zelda 2

Prince of Persia: The Lost Crown пользуется большим успехом у критиков, получив широкое признание за то, как она переосмыслила франшизу как метроидванию и одновременно вернула ее к своим сайдкроллинговым корням. Недавно члены команды разработчиков провели сессию Ask Me Anything (AMA) на Reddit, где Реми Бутен, старший гейм-дизайнер Prince of Persia: The Lost Crown, рассказал о своем желании сделать игру по Zelda.

Отвечая на вопрос о популярных сторонних франшизах, над которыми он хотел бы когда-нибудь поработать, Бутен сказал, что лично он "с удовольствием" поработал бы над игрой по Legend of Zelda, особо отметив, что хотел бы сделать спин-офф по Zelda 2: The Adventure of Link, которая является единственной сайдскроллинговой игрой в основной серии Zelda.

"Лично я бы с удовольствием поработал с IP Zelda. Может быть, странный спин-офф, основанный на Adventure of Link?" написал Бутерин, а затем упомянул Castlevania как франшизу, с которой он хотел бы поработать.

Конечно, это всего лишь один из разработчиков, рассказывающий о своем личном проекте мечты, но, учитывая тот факт, что Ubisoft и Nintendo не чужды сотрудничества друг с другом, используя крупнейшие объекты последней, как, например, игры Mario + Rabbids, игра по Zelda, созданная командой Lost Crown, была бы очень логичной. Ведь случались и более странные вещи, правда?

Prince of Persia: The Lost Crown доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.