Стал известен размер файлов и дата предварительной загрузки Prince of Persia The Lost Crown на PS5 и PS4

В преддверии даты выпуска PlayStation Game Size раскрыл размер и дату предварительной загрузки Prince of Persia: The Lost Crown для версий для PS5 и PS4, и, как и следовало ожидать, игра не особенно громоздка.

В частности, версия для PS5 будет занимать 21,495 ГБ, а на PS4 — 14,794 ГБ, и все это с учетом того, что это версия приложения 1.00.001/1.01, следовательно, с уже установленным патчем первого дня, хотя мы не можем исключать дальнейшее обновление при запуске, что могло уменьшить или увеличить общий вес.

Что касается предварительной загрузки цифровых версий Prince of Persia The Lost Crown на PS5 и PS5, дата варьируется в зависимости от того, приобрели ли вы стандартное издание или делюкс-версию, поскольку вторая гарантирует доступ к игре на три дня раньше.

Что касается стандартного издания, предварительная загрузка начнется ровно в полночь 16 января, а покупатели Deluxe Edition смогут сделать это с 13 января, а затем начать играть 15 января.