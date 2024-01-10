Стало известно точное время когда станет доступна демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown

У демо-версии Prince of Persia: The Lost Crown есть точное время разблокировки: по словам известного источника PlayStation Game Size, она будет доступна в PlayStation Store (и, как мы полагаем, на других цифровых платформах) с завтрашнего дня, 11 января, 20.00 по московскому времени.

Демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown, первоначально показанная в просочившемся видео, позволит опробовать платформер в стиле Metroidvania, разработанный Ubisoft, чтобы, возможно, убедить скептиков и подтолкнуть их к покупке игры.

Как сообщалось в последние дни, обзоры Prince of Persia: The Lost Crown также поступят завтра, 11 января, в 20.00: именно в этот момент мы узнаем мнение международной прессы о долгожданном возвращении франшизы Ubisoft.

И даже если эти оценки вас не полностью убедят, вы сможете скачать игровую демоверсию и опробовать игру лично, чтобы понять, способна ли игра оправдать ваши ожидания.