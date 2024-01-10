Стало известно точное время когда станет доступна демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown

У демо-версии Prince of Persia: The Lost Crown есть точное время разблокировки: по словам известного источника PlayStation Game Size, она будет доступна в PlayStation Store (и, как мы полагаем, на других цифровых платформах) с завтрашнего дня, 11 января, 20.00 по московскому времени.
Демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown, первоначально показанная в просочившемся видео, позволит опробовать платформер в стиле Metroidvania, разработанный Ubisoft, чтобы, возможно, убедить скептиков и подтолкнуть их к покупке игры.
Как сообщалось в последние дни, обзоры Prince of Persia: The Lost Crown также поступят завтра, 11 января, в 20.00: именно в этот момент мы узнаем мнение международной прессы о долгожданном возвращении франшизы Ubisoft.
И даже если эти оценки вас не полностью убедят, вы сможете скачать игровую демоверсию и опробовать игру лично, чтобы понять, способна ли игра оправдать ваши ожидания.
Сейчас гору минусов отхвачу за непопулярное мнение, но пока выглядит интересно, буду ждать демку, надеюсь хорошая метроидвания получится, а то что мы играем не за принца а за его стража это для такой игры вторично, главное чтоб гемплей был интересный
Радоваться нечему, к сожалению.
Ироды, где ремейк принца!!!?
может не надо лучше позорицца и прожект как страшный сон забыть ? xD