Ubisoft опубликовала системные требования Prince Of Persia: The Lost Crown - они получились очень демократичными

Компания Ubisoft представила системные требования предстоящей Prince Of Persia: The Lost Crown.
Они получились очень демократичными: для игры в 4К, 60 к/с при ультра настройках будет достаточно GTX 1060. Для меньших разрешений будет достаточно и вовсе ПК 10 годовалой давности.
Кроме того компания поделилась доступными режимами в консольных версиях игры. Современные консоли предложат аж 4К/120 к/с, в то время как предыдущее поколение от 1080р/60 к/с до 4К/60 к/с.
Выход Prince Of Persia: The Lost Crown состоится уже 18 января на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch.
я был бы в полном ауте если бы были еще завышенные требования
было бы странно если бы на эту мобилку были высокие требования
Если бы Lost Clown требовал столько же сколько аватар - их бы закопали.
вот такие требования должны быть в 2024- на средних.
Сколько разработчикам нужно было захватить аванпостов, чтобы добиться такой производительности на xbox one?