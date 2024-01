Ubisoft опубликовала системные требования Prince Of Persia: The Lost Crown - они получились очень демократичными

Компания Ubisoft представила системные требования предстоящей Prince Of Persia: The Lost Crown.

Они получились очень демократичными: для игры в 4К, 60 к/с при ультра настройках будет достаточно GTX 1060. Для меньших разрешений будет достаточно и вовсе ПК 10 годовалой давности.

Кроме того компания поделилась доступными режимами в консольных версиях игры. Современные консоли предложат аж 4К/120 к/с, в то время как предыдущее поколение от 1080р/60 к/с до 4К/60 к/с.

Выход Prince Of Persia: The Lost Crown состоится уже 18 января на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch.