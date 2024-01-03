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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.7 98 оценок

Ubisoft опубликовала системные требования Prince Of Persia: The Lost Crown - они получились очень демократичными

AceTheKing
Новости

Компания Ubisoft представила системные требования предстоящей Prince Of Persia: The Lost Crown.

Они получились очень демократичными: для игры в 4К, 60 к/с при ультра настройках будет достаточно GTX 1060. Для меньших разрешений будет достаточно и вовсе ПК 10 годовалой давности.

Кроме того компания поделилась доступными режимами в консольных версиях игры. Современные консоли предложат аж 4К/120 к/с, в то время как предыдущее поколение от 1080р/60 к/с до 4К/60 к/с.

Выход Prince Of Persia: The Lost Crown состоится уже 18 января на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mr_Diablo3393

я был бы в полном ауте если бы были еще завышенные требования

1
Talendor3

было бы странно если бы на эту мобилку были высокие требования

1
Лорд Малак

Если бы Lost Clown требовал столько же сколько аватар - их бы закопали.

0
jax baron

вот такие требования должны быть в 2024- на средних.

0
N1k3_22

Сколько разработчикам нужно было захватить аванпостов, чтобы добиться такой производительности на xbox one?

0