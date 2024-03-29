Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японские чарты

На прошлой неделе одновременно вышло несколько крупных игр, и хотя большинство из них попали в последние еженедельные японские чарты продаж, опубликованные Famitsu, одна из них, возглавившая чарты, возможно, не та, которую многие ожидали увидеть. Princess Peach: Showtime! занимает первое место в чарте, опередив Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin.

Эксклюзив для Switch разошелся тиражом более 77 000 копий, что является хорошим стартом для игры. Для сравнения, предыдущая игра разработчика Good-Feel, Yoshi's Crafted World, после своего японского дебюта разошлась тиражом более 50 000 копий. В последний раз игра про принцессу Пич - Super Princess Peach для Nintendo DS в 2005 году — в первую неделею была продана тиражом более 29 000 копий.

На втором месте - Dragon's Dogma 2, проданная в Японии в количестве более 68 000 физических единиц после выхода. По сравнению с предшественником эти показатели значительно ниже. Оригинальная Dragon's Dogma, вышедшая в 2012 году, продалась в Японии в количестве более 321 000 копий, и сиквел явно не дотягивает до этих показателей. Но тогда у японских пользователей в руках еще не было популярной Nintendo Switch.

Наконец, игра Rise of the Ronin от Team Ninja и Sony дебютировала на третьем месте с более чем 64 000 проданных копий. Это лучший старт, чем у последней игры Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty, которая разошлась тиражом более 47 000 экземпляров после выхода в прошлом году. Однако обе игры серии Nioh стартовали значительно лучше: первая была продана в количестве более 89 000 единиц после выхода в 2017 году, а сиквел - в количестве более 91 000 единиц после выхода в 2020 году.

Что касается аппаратного обеспечения, то Nintendo Switch вновь стала самой продаваемой консолью в Японии на прошлой неделе. Она разошлась тиражом более 60 000 единиц, что значительно превышает показатели прошлой недели (когда было продано более 42 000 единиц). PS5 занимает второе место с результатом более 27 000 проданных единиц.

Ниже вы можете ознакомиться с полным списком продаж аппаратного и физического программного обеспечения за неделю, закончившуюся 24 марта.

Продажи игр в Японии на физических носителях на прошлой неделе (в скобках общее число продаж):