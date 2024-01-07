Princess Peach: Showtime! получила возрастной рейтинг ESRB "E10+" в преддверии мартовского релиза

Вполне вероятно, что консоль нового поколения от Nintendo появится в конце этого года, но даже в последние месяцы существования Switch у нее уже есть несколько важных релизов. Princess Peach: Showtime! - один из них, который привлек внимание, и её запуск намечен на конец марта.
Приключенческий экшен был официально анонсирован Nintendo еще в июне, а вскоре после этого, в сентябре, было подтверждено, что релиз состоится в марте 2024 года. Теперь же игра получила рейтинг ESRB, что обычно случается с играми на поздних этапах предрелизного цикла, что говорит о том, что релиз состоится через пару месяцев.
Princess Peach: Showtime! ожидается на Switch 22 марта.
глянем, все равно бесплатно
такой рейтинг потому что Марио под платьем прячется ?
«RP» («Rating Pending») — «Рейтинг ожидается»: Продукт был отправлен в ESRB и ожидает присвоения рейтинга. Данный логотип используется только на рекламных презентациях и в демо-версиях игр до официальной даты выпуска в продажу/
но на страничке
https://www.nintendo.com/us/store/products/princess-peach-showtime-switch/
твое сердечко разбито от того что рейтинг детский? но по названия действительно что то связанное с "клубом" или любительской игрой ...
«E10+» («Everyone 10 and older») — «Для всех от 10 лет и старше»: Проекты с данным рейтингом могут содержать больше мультипликационного или мягкого насилия, или несколько откровенные сцены, или минимальное количество крови. Рейтинг был принят ESRB 2 марта 2005 года.
тебя под марио домогался отчим или что? в чём причина твоей иррациональной неприязни к этому персонажу? не бойся, мне ты можешь всё рассказать.