Paradox и Double Eleven официально представили Prison Architect 2

Предположения полностью подтвердились. Double Eleven и Paradox Interactive анонсировали Prison Architect 2, продолжение полюбившегося всем симулятора управления тюрьмой Prison Architect.

Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 марта и будет отличаться совершенно новым 3D-визуальным стилем, о котором намекал трейлер к финальному обновлению Prison Architect в мае прошлого года.

Paradox и Double Eleven обещают более глубокую систему симуляции, "больший уровень контроля со стороны игрока" и больше творческих возможностей в сиквеле, так что если вам понравилась Prison Architect, есть все шансы, что вам понравится и продолжение.

Естественно, поскольку это симулятор, вам придется управлять потребностями заключенных, строить все более сложные объекты и следить за финансами.

Среди новых систем — отношения между заключенными, которые теперь могут как подружиться, так и стать злейшими врагами, а также новые возможности для 3D-строительства и многое другое.

По словам директора игры Гарета Райта, Prison Architect 2 станет "новым уровнем в управленческом геймплее", в ней появится новая система модернизации, совершенно новый режим "Карьера" и возможность обмена тюрьмами между платформами.

Довольно интересно, что в режиме "Карьера" теперь есть карта мира, на которой вам предстоит управлять несколькими объектами в роли тюремного магната.

Короче говоря, если вам нужно большое расширение формулы Prison Architect, то Prison Architect 2 - это именно то, что вы можете предложить.

Поскольку первая игра за время своего существования получила множество обновлений и DLC, то, скорее всего, то же самое можно ожидать и от продолжения, так что если какой-то функции нет в базовой игре, то она наверняка будет добавлена позже.

Prison Architect 2 выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 марта. Предзаказ обойдется вам в 2199 рублей.