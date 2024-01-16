Paradox и Double Eleven официально представили Prison Architect 2

Предположения полностью подтвердились. Double Eleven и Paradox Interactive анонсировали Prison Architect 2, продолжение полюбившегося всем симулятора управления тюрьмой Prison Architect.
Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 марта и будет отличаться совершенно новым 3D-визуальным стилем, о котором намекал трейлер к финальному обновлению Prison Architect в мае прошлого года.
Paradox и Double Eleven обещают более глубокую систему симуляции, "больший уровень контроля со стороны игрока" и больше творческих возможностей в сиквеле, так что если вам понравилась Prison Architect, есть все шансы, что вам понравится и продолжение.
Естественно, поскольку это симулятор, вам придется управлять потребностями заключенных, строить все более сложные объекты и следить за финансами.
Среди новых систем — отношения между заключенными, которые теперь могут как подружиться, так и стать злейшими врагами, а также новые возможности для 3D-строительства и многое другое.
По словам директора игры Гарета Райта, Prison Architect 2 станет "новым уровнем в управленческом геймплее", в ней появится новая система модернизации, совершенно новый режим "Карьера" и возможность обмена тюрьмами между платформами.
Довольно интересно, что в режиме "Карьера" теперь есть карта мира, на которой вам предстоит управлять несколькими объектами в роли тюремного магната.
Короче говоря, если вам нужно большое расширение формулы Prison Architect, то Prison Architect 2 - это именно то, что вы можете предложить.
Поскольку первая игра за время своего существования получила множество обновлений и DLC, то, скорее всего, то же самое можно ожидать и от продолжения, так что если какой-то функции нет в базовой игре, то она наверняка будет добавлена позже.
Prison Architect 2 выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 марта. Предзаказ обойдется вам в 2199 рублей.
А прикольно выглядит. И графика и, наконец то, многоэтажность. Цена вот совсем не прикольная правда. Впрочем до релиза еще может поменятся всё и не раз.
Да, к примеру подорожать, как Cities: Skylines 2.
это какой-то плохой пример :)
Ну что, осталось только дождаться rimworld 2 примерно в таком же 3д формате
В свое время наиграл в первую часть очень много. Покупал еще в период EA. Она и сейчас играется интересно. Куча дополнений и нововведений вышло... Но все же ей тесно было в двумерном пространстве. Был даже вроде как секретный ключ в меню где и первую часть можно было переключить в 3D в виде пасхалки)
Конечно же переход в 3D это кусок работы. Системки конечно же в разы вырастут, так что готовьтесь. Но этот переход это несомненно плюс для этой игры. Если они оставят всю движуху и мелочи из первой части, то это будет отлично продолжение.
Ну, системки явно будут ОООчень высокими. Это видно хотя бы потому, что игра не выходит на Xbox One и PS4
Классика современного игростроя
>графика на уровне 2014 года
>требования к железу, как к игре 2024
а мне нравится смена стиля
офигеть!! классно!! жду) 3d уж на много лучше) чем эти картонные в 1 части😀😀
Выглядит убого, весь прикол таких игр в их плоскости(Rimworld, Dwarf fortress, Factorio). А если делаете 3d то делайте его не таким убогим, а хотябы на уровне симс или типа того.
Клоунские разрабы... Продались парадоксам и те испоганили игру.