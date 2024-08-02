Paradox отложила Prison Architect 2 на неопределенный срок

Prison Architect 2 отложена на неопределенный срок, чтобы издатель Paradox мог улучшить ее производительность и контент. Ожидалось, что игра выйдет 3 сентября, но теперь ее отложили в третий раз в этом году.

Новость была опубликована в заявлении Paradox, в котором говорится, что команде "нужно больше времени, чтобы улучшить как производительность игры, так и ее содержание", поскольку внутренние обзоры и группы бета-тестирования подчеркивают, что для этого требуется больше работы.

На данном этапе мы не можем обещать новую дату выпуска, поскольку нам нужно пересмотреть объем работы, которую необходимо выполнить до того, как игра будет готова к выпуску. В течение следующих нескольких месяцев мы сосредоточимся на улучшении игры и создании более надежного графика выпуска. Это также означает, что мы ограничим наше общение со всеми вами, пока не установим график, который нас устроит.



Это решение соответствует нашему обязательству здесь, в Paradox, проверять и улучшать качество выпускаемого нами контента. Мы уверены, что отсрочка Prison Architect 2 — лучший путь вперед для игры, дающий нам больше времени для предоставления высококачественного опыта, который чтит наследие Prison Architect.

Ранее в этом году Paradox рассталась с разработчиком Double Eleven после девяти лет работы над серией игр по управлению, поскольку «не смогла найти коммерческое соглашение, которое устроило бы обе стороны».