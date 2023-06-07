Зрелищный ролевой экшен Project Awakening выйдет на консолях PlayStation и ПК ©

Японская студия Cygames больше пяти лет назад официально анонсировала амбициозную ролевою игру под названием Project Awakening. До сих пор о проекте фактически нет никакой детальной информации за исключением того, что нас ждет масштабное фэнтезийное приключения в мире с разнообразными монстрами. Недавние демонстрации проекта показывали сверхкритичную графику и разнообразный открытый мир, что намекает на упор исключительно на мощное поколение консолей — PlayStation 5, однако по данным инсайдера Project Awakening собирается посетить несколько разных платформ

Официально разработчики из Cygames позиционируют Project Awakening, как консольный эксклюзив для PlayStation 4 и PlayStation 5. Качество визуальных эффектов в последних трейлерах игры намекало на то, что в итоге поддержка PlayStation 4 будет отменена, но комментариев от команды авторов по этому поводу так и не последовало.

Как заявил проверенный автор утечек с ником geronimo_73_, Project Awakening действительно создается с учетом прошлого поколения. Более того, авторы уже работают над поддержкой других платформ. По мнению инсайдера Project Awakening также обязательно посетить ПК и существует очень большая вероятность, что на Windows игра появится одновременно с релизом на PlayStation. Также не исключается выпуск игры на консолях Xbox, но туда она сможет добраться только через полгода или год после основного релиза.