Зрелищный ролевой экшен Project Awakening выйдет на консолях PlayStation и ПК

Японская студия Cygames больше пяти лет назад официально анонсировала амбициозную ролевою игру под названием Project Awakening. До сих пор о проекте фактически нет никакой детальной информации за исключением того, что нас ждет масштабное фэнтезийное приключения в мире с разнообразными монстрами. Недавние демонстрации проекта показывали сверхкритичную графику и разнообразный открытый мир, что намекает на упор исключительно на мощное поколение консолей — PlayStation 5, однако по данным инсайдера Project Awakening собирается посетить несколько разных платформ
Официально разработчики из Cygames позиционируют Project Awakening, как консольный эксклюзив для PlayStation 4 и PlayStation 5. Качество визуальных эффектов в последних трейлерах игры намекало на то, что в итоге поддержка PlayStation 4 будет отменена, но комментариев от команды авторов по этому поводу так и не последовало.
Как заявил проверенный автор утечек с ником geronimo_73_, Project Awakening действительно создается с учетом прошлого поколения. Более того, авторы уже работают над поддержкой других платформ. По мнению инсайдера Project Awakening также обязательно посетить ПК и существует очень большая вероятность, что на Windows игра появится одновременно с релизом на PlayStation. Также не исключается выпуск игры на консолях Xbox, но туда она сможет добраться только через полгода или год после основного релиза.
Думал одиночка, но нет. ммо. Значит лесом...
Я думал его уже закрыли года 3 назад. Трейлер конечно в своё время в меру заинтересовал, но сейчас проект с очевидным запахом долгостроя. Качество его сейчас под очень большим вопросом.