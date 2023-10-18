Олдскульный киберпанковый шутер Project Downfall выйдет на Nintendo Switch в ноябре, на Xbox в ближайшие месяцы ©

RedDeer.Games представляет ожидаемый выпуск Project Downfall для консолей. Игроки смогут посетить город Багровый Прилив и своими глазами увидеть новый порядок мира в ноябре этого года на Nintendo Switch, а в ближайшие месяцы — на Xbox One и Xbox Series X|S.

Project Downfall — это насыщенный действиями пиксельный шутер, действие которого разворачивается в мире киберпанка, настоящее которого кардинально отличается от нашего. Игроков бросят в жизнь «злого двойника» Джонни Уика и раздавят перестрелками направо и налево, где решающее значение будут иметь как рефлексы, так и тактическое мышление.

Поскольку Европейский Союз теряет позиции, мир разделен. На горизонте над всем этим возвышается новая держава, приветствующая за своим столом новые страны Восточной Европы – Новороссийская Федерация. В попытке доказать, что обе системы могут сосуществовать, оживает мегаполис. Пока правят корпорации, сознанием граждан манипулируют с помощью лекарств – именно так сохраняется мир. Но не на долго.

Игрокам предстоит взять на себя роль корпоративного служащего, гражданина среднего класса. Привилегированные, в глазах многих, с желанием отдать долг государству, за которым охотятся по ночам. Обладая сверхспособностями, различными улучшениями и лекарствами, они могут преодолеть человеческую хрупкость и стать героем Багрового Прилива в трудную минуту.

Сюжет Project Downfall нелинейен и предлагает целых 12 различных концовок в зависимости от выбора игрока и других предпосылок. Они полностью отделены от случайных событий и скрытых секретов, которые заставят игроков искать больше.

Project Downfall выйдет на Nintendo Switch в ноябре этого года, а Xbox One и Xbox Series X|S придется подождать еще несколько месяцев. Прямо сейчас она доступна в Steam.