Глава CD Projekt рассказал о Project Hadar, новой амбициозной RPG-франшизе

Многое предстоит сделать - вот слово, определяющее будущее CD Projekt. В недавнем интервью польскому порталу Адам Кичиньский, генеральный директор компании, рассказал о желании компании оставаться независимой и сохранить свободу творчества, о разработке Project Polaris, новой игры по франшизе The Witcher, и Project Orion, новой игры по франшизе Cyberpunk.

В дополнение к новой The Witcher, за которую отвечает польская CD Projekt RED, и Cyberpunk от североамериканской CD Projekt RED, в производстве находится новый IP, над которым работают отдельные студии. Не раскрывая подробностей, Project Hadar был анонсирован вместе с Polaris и Orion некоторое время назад, и речь идет о новой вселенной, полностью новой и аутентичной франшизе, которая будет следовать основным принципам CD Projekt RED как компании.

Во время интервью Кичиньского спросили о Project Hadar, и, комментируя данный проект, он заявил то, что многие уже считали приоритетным после того, как проект был анонсирован ранее: это новая экшен-РПГ. Что касается амбиций Project Hadar, то он сказал:

Ситуация с Hadar отличается от ситуации с The Witcher и Cyberpunk, потому что теперь мы сами создали весь мир с нуля. Сейчас мы находимся на стадии разработки концепции, проектируем мир, описываем и иллюстрируем его концепт-артами и воплощаем в жизнь графический стиль. Это еще не стадия разработки игры".

Тем не менее, он не стал скрывать, что CD Projekt RED ставит перед собой четкую цель:

Сейчас я не могу сказать многого. Однако могу заверить вас, что Hadar будет очень интересной новой концепцией для поп-культуры, призванной достичь тех же высот, что и The Witcher и Cyberpunk. То есть наша цель с Hadar - создать нечто, что будет занимать почетное место между двумя нашими текущими франшизами, стать прекрасным, хорошим RPG с открытым миром, не конкурируя с нашими существующими вселенными".

Помимо Project Hadar, а также нового The Witcher и нового Cyberpunk, генеральный директор CD Projekt RED рассказал о 2024 годе в целом для компании и отметил, что другие его студии также заняты работой над множеством побочных проектов.

Помимо Polaris [The Witcher], Orion [Cyberpunk] и Hadar [новый IP], мы продолжаем работать над Project Sirius (новая игра во вселенной The Witcher) в нашей собственной студии The Molasses Flood в США.



Мы также разрабатываем ремейк первой игры франшизы The Witcher в нашей студии Fool's Theory в сотрудничестве с CD Projekt RED Vancouver. В общем, в 2024 году мы будем разрабатывать одновременно 4 крупные игры, разумеется, в разных фазах и с разной интенсивностью".



Однако это не означает, что CD Projekt затихнет в следующем году. В рамках концепции того, что мы называем "маховиком" франшиз, мы запланировали различные мероприятия. Впрочем, пока мы не можем раскрыть никаких подробностей.