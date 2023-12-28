Глава CD Projekt рассказал о Project Hadar, новой амбициозной RPG-франшизе

Многое предстоит сделать - вот слово, определяющее будущее CD Projekt. В недавнем интервью польскому порталу Адам Кичиньский, генеральный директор компании, рассказал о желании компании оставаться независимой и сохранить свободу творчества, о разработке Project Polaris, новой игры по франшизе The Witcher, и Project Orion, новой игры по франшизе Cyberpunk.
В дополнение к новой The Witcher, за которую отвечает польская CD Projekt RED, и Cyberpunk от североамериканской CD Projekt RED, в производстве находится новый IP, над которым работают отдельные студии. Не раскрывая подробностей, Project Hadar был анонсирован вместе с Polaris и Orion некоторое время назад, и речь идет о новой вселенной, полностью новой и аутентичной франшизе, которая будет следовать основным принципам CD Projekt RED как компании.
Во время интервью Кичиньского спросили о Project Hadar, и, комментируя данный проект, он заявил то, что многие уже считали приоритетным после того, как проект был анонсирован ранее: это новая экшен-РПГ. Что касается амбиций Project Hadar, то он сказал:
Ситуация с Hadar отличается от ситуации с The Witcher и Cyberpunk, потому что теперь мы сами создали весь мир с нуля. Сейчас мы находимся на стадии разработки концепции, проектируем мир, описываем и иллюстрируем его концепт-артами и воплощаем в жизнь графический стиль. Это еще не стадия разработки игры".
Тем не менее, он не стал скрывать, что CD Projekt RED ставит перед собой четкую цель:
Сейчас я не могу сказать многого. Однако могу заверить вас, что Hadar будет очень интересной новой концепцией для поп-культуры, призванной достичь тех же высот, что и The Witcher и Cyberpunk. То есть наша цель с Hadar - создать нечто, что будет занимать почетное место между двумя нашими текущими франшизами, стать прекрасным, хорошим RPG с открытым миром, не конкурируя с нашими существующими вселенными".
Помимо Project Hadar, а также нового The Witcher и нового Cyberpunk, генеральный директор CD Projekt RED рассказал о 2024 годе в целом для компании и отметил, что другие его студии также заняты работой над множеством побочных проектов.
Помимо Polaris [The Witcher], Orion [Cyberpunk] и Hadar [новый IP], мы продолжаем работать над Project Sirius (новая игра во вселенной The Witcher) в нашей собственной студии The Molasses Flood в США.
Мы также разрабатываем ремейк первой игры франшизы The Witcher в нашей студии Fool's Theory в сотрудничестве с CD Projekt RED Vancouver. В общем, в 2024 году мы будем разрабатывать одновременно 4 крупные игры, разумеется, в разных фазах и с разной интенсивностью".
Однако это не означает, что CD Projekt затихнет в следующем году. В рамках концепции того, что мы называем "маховиком" франшиз, мы запланировали различные мероприятия. Впрочем, пока мы не можем раскрыть никаких подробностей.
Может Рэдам уже пора прекратить использовать аббревиатуру РПГ... парни делают хорошие игры, но их жанр скорее называется Экшн-кинцо, а не РПГ, максимум игры с элементами РПГ
"В общем, в 2024 году мы будем разрабатывать одновременно 4 крупные игры, разумеется, в разных фазах и с разной интенсивностью"
Сомневаюсь, что при таком подходе получится что-то дельное.
Хорошим это всё для целевых проектов ничем не закончится..
нормально так попердели в лужу, новость можно было не читать
А ещё слили инфу что Rockstar с 2018 года создаёт игру в жанре средневековое фэнтэзи "Agent" но на ПГ про это новости не видел, хотя зарубежные ресурсы это уже который день обсуждают.
как обычно - много слов да мало пользы. Сколько уже лет они обещают нам новый контент, а вышло-то пока что... Киберфейк 2077 да Дефектник 3, оба глючные как мой старый ноутбук.
Ой нааносировали, пусть хоть что-то выпустят без обсёра в шорты.