Анонсирована VR-новелла PROJECT MIX о бывшем преступнике, ставшем барменом

Студия PLECTRUM SOFT представила PROJECT MIX — приключенческую игру в виртуальной реальности с аниме-стилистикой, которая выйдет в четвертом квартале 2026 года. Демо-версия уже доступна в Steam.

Игроки возьмут на себя роль Роуна, молодого бывшего преступника, который пытается начать новую жизнь в районе красных фонарей Нью Монг Кок. После случайной встречи с Валенсией, эксцентричной владелицей бара Eleventh Heaven, главный герой неожиданно становится барменом. Поначалу Роун просто зарабатывает на жизнь, но вскоре оказывается втянутым в глубокий заговор, узнав слишком много для собственного блага.

PROJECT MIX предлагает интерактивную механику приготовления коктейлей, специально разработанную для виртуальной реальности. Игроки смогут встряхивать, наливать, украшать и подавать напитки. От выбора коктейлей будет зависеть судьба клиентов и развитие сюжета. Разработчики обещают внимание к деталям и атмосферным моментам — можно будет покурить после работы, выпить с посетителями или погладить кота.