Продажи Cyberpunk 2077 превысили 25 млн копий, а Phantom Liberty 3 млн ©

CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 достигли отметки в 25 миллионов копий, и выразила благодарность всем игрокам.

Генеральный директор Адам Кичиньский (Adam Kiciński) объявил о новом рубеже в ходе сегодняшней презентации для инвесторов.

"Феноменальный Witcher 3 достиг аналогичного уровня за 4,5 года, а здесь [в случае с Cyberpunk] прошло чуть больше двух лет [с момента выхода], так что мы продаем игру гораздо быстрее, чем Witcher", - сказал он.

Финансовый директор компании Петр Нелюбович также сообщил сегодня, что первое и единственное расширение игры, Phantom Liberty, было продано в количестве трех миллионов копий с момента выхода 26 сентября по 3 октября.

"Продажи за первую неделю до 3 октября составили три миллиона копий", - сказал он.

Это феноменальный результат, и это только начало - продажи продолжают расти.

68% продаж Phantom Liberty пришлось на ПК (в том числе 10% на GOG), 20% - на PS5 и 13% - на Xbox Series X/S.