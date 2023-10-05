CD Projekt представила обновленную информацию о планах по созданию сиквела Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt сообщила о своих планах по созданию сиквела Cyberpunk 2077, который получил кодовое название Project Orion.
В сентябре прошлого года компания сообщила, что Phantom Liberty станет единственным расширением для Cyberpunk 2077, но после его выхода разработка Project Orion начнется в новой американской студии CD Projekt Red North America.
Phantom Liberty вышла в конце сентября, и 5 октября на презентации для инвесторов главный креативный директор CD Projekt Адам Бадовски (Adam Badowski) рассказал о статусе Project Orion и планах компании в отношении игры на следующий год.
"Сейчас этот проект находится на уровне концептуального дизайна, и разрабатывать его будет команда ветеранов, которые отвечали за доработку Cyberpunk 2077 и разработку Phantom Liberty", - сказал он.
Мы будем работать в Северной Америке, в Ванкувере и Бостоне, руководство команды уже там. А в конце 2024 года мы будем работать с командами, состоящими из нескольких десятков человек, при этом в качестве целевого показателя половина разработчиков будет работать на севере США, а другая половина - в Польше.
Ранее на презентации генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kiciński) заявил, что с момента выхода Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года было продано уже 25 млн. экземпляров, то есть игра продается "гораздо быстрее", чем The Witcher 3 после своего выхода.
А финансовый директор компании Петр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) сообщил, что расширение Phantom Liberty было продано в количестве трех миллионов копий за первую неделю после выхода.
CD Projekt также сообщила, что экранизация по мотивам Cyberpunk 2077 находится на ранней стадии разработки.
Ну что народ, закупаемся вилками и наматываем новую лапшу
Новую роудмапу и извинения на жёлтом фоне)))
из 80 мильенов usd на маркетинг заплатите хотя бы 5 в сюжет xD
сюжет, как раз таки, отличный
Так откуда ему знать-то? Он что прочёл от таких же мань в комментах на пегаче, то и балаболит в других топиках.
Ставлю на конец 2027, если разработка пойдет гладко и без производственных анархий
Будет такой же кал, как фантом хуиберти