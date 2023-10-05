CD Projekt представила обновленную информацию о планах по созданию сиквела Cyberpunk 2077 ©

Компания CD Projekt сообщила о своих планах по созданию сиквела Cyberpunk 2077, который получил кодовое название Project Orion.

В сентябре прошлого года компания сообщила, что Phantom Liberty станет единственным расширением для Cyberpunk 2077, но после его выхода разработка Project Orion начнется в новой американской студии CD Projekt Red North America.

Phantom Liberty вышла в конце сентября, и 5 октября на презентации для инвесторов главный креативный директор CD Projekt Адам Бадовски (Adam Badowski) рассказал о статусе Project Orion и планах компании в отношении игры на следующий год.

"Сейчас этот проект находится на уровне концептуального дизайна, и разрабатывать его будет команда ветеранов, которые отвечали за доработку Cyberpunk 2077 и разработку Phantom Liberty", - сказал он.

Мы будем работать в Северной Америке, в Ванкувере и Бостоне, руководство команды уже там. А в конце 2024 года мы будем работать с командами, состоящими из нескольких десятков человек, при этом в качестве целевого показателя половина разработчиков будет работать на севере США, а другая половина - в Польше.

Ранее на презентации генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kiciński) заявил, что с момента выхода Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года было продано уже 25 млн. экземпляров, то есть игра продается "гораздо быстрее", чем The Witcher 3 после своего выхода.

А финансовый директор компании Петр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) сообщил, что расширение Phantom Liberty было продано в количестве трех миллионов копий за первую неделю после выхода.

CD Projekt также сообщила, что экранизация по мотивам Cyberpunk 2077 находится на ранней стадии разработки.