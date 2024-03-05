CD Projekt RED ищет сценаристов и дизайнеров для работы над сиквелом Cyberpunk 2077

В начале этого года было официально объявлено о важном этапе разработки продолжения Cyberpunk 2077. Проект завершил стадию проектирования и перешел в активную фазу производства. Над созданием крупнобюджетной игры трудится отдельная команда CD Projekt RED, которая насчитывает уже около полусотни специалистов разного уровня. Количество разработчиков в скором времени станет еще больше, ведь руководство студии сегодня объявило о наборе новых сотрудников.

В сети обратили внимание на опубликованный список вакансий CD Projekt RED. В дополнении к программным инженерам и художникам, которых студия набирает на постоянной основе, добавились ряд интересных специальностей. В команду разработчиков продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion срочно требуются старшие сценаристы, художники по окружению и дизайнеры. Учитывая, что основная команда разработчиков проекта уже сформирована и состоит из авторов дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, новым сотрудникам будет поручено заниматься вспомогательным контентом, включая дополнительные задания и возможный сетевой режим.

Когда стоит ждать выхода сиквела для многими любимой игры по прежднему остается неизвестно.

Вакансии от CD Projekt RED сейчас будут как никогда кстати. В начале года игровая индустрия пострадала от масштабных увольнений. Многие талантливые и опытные разработчики остались без работы из-за неопытных менеджеров и завышенных ожиданий компаний, которым оказалось слишком мало многомиллионных прибылей в 2023 году.