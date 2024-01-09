Сегодня официально началась активная фаза производства сиквела Cyberpunk 2077

Разработка полноценного продолжения экшена Cyberpunk 2077, которое обещает стать еще более амбициозным, чем первая игра, сегодня перешагнула важный этап. Новое американское подразделение CD Projekt RED из Бостона сегодня официально запустило проект в работу. Это означает, что создание сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion перешло в активную фазу, хотя его дата релиза по-прежнему остается неизвестной.

О новой фазе разработки продолжения Cyberpunk 2077 сообщил ключевой разработчик игры Павел Саско, который выступал в роли директора квестов в первой части. Он подтвердил эту информацию в своих социальных сетях, утверждая, что основная часть команды CD Projekt RED в Бостоне завершила подготовительный этап и приступила к созданию рабочего концепта и проработке внутриигровых систем.

Вместе с этим студия в Бостоне начала свою официальную деятельность, завершив набор необходимого персонала. Команда будет продолжать расширяться за счет новых сотрудников, однако переезд ключевых разработчиков уже завершен. Прямо сейчас главные руководители проекта обсуждают идеи для сиквела, возможности их реализации, и в скором времени начнется разработка первой сборки игры на Unreal Engine 5.