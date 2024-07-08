В спин-оффе "Ведьмака" будет многопользовательский режим с системой классов

Польская студия CD Projekt RED работает над продолжением Cyberpunk 2077 и культовой трилогии The Witcher. Однако команда занята не только этими проектами. В разработке также находится ремейк первой части и ещё один спин-офф, создаваемый в сотрудничестве со студией The Molasses Flood. Именно этот спин-офф должен привнести в серию "Ведьмак" многопользовательскую составляющую. Благодаря свежим объявлениям о вакансиях стали известны новые подробности загадочного Project Sirius.
В сети заметили объявления о поиске старшего дизайнера боевой системы для спин-оффа "Ведьмака". Помимо стандартного набора требований для этой должности, там были довольно подробно описаны некоторые особенности игрового процесса — геймплей на основе системы классов персонажей. Учитывая уникальные правила вселенной "Ведьмака", в игре могут появиться не только привычные борцы с монстрами, но и чародейки и маги.
Предположительно, в Project Sirius также будет открытый мир и привычные элементы для одиночного прохождения. Другие детали и дата выхода проекта пока остаются неизвестными.
Многопользовательский Ведьмак уже условно выходил.. На смартфонах. Эксперимент оказался неудачный
Очередная игра-сервис с надеждами стричь бабло с немамонтов, которая будет продаваться со скидкой 50% уже через месяц после релиза.
ну ясно... не ждём кароч витчера
ММО ведьмак? Нет спасибо.
фу. и эти в эту степь завернуть решили чтоб бабла постричь... а там полезут и ДЛС за 15 баксов для добавления седла плотве чтоб акционерам угодить и их карман набить...
ПОсммотрим
Ага верим полякам, они так же обещали мультиплеер в Киберпанке, но не вышло не получилось, тут ожидаю тоже самое.
Ток бабло транжирят, когда можно вложить в более полезное дело.
Лучше ведьмака 3 они нечего не сделают!Можно и не ждать!
" ыыы пук-среньк, хочу что бы выпускали только то, что я уже видел. Не хочу ничего нового. "
Сранные нытики вылезли. Хотите одиночное рпг убийцу ведьмака? Ваша страна уже выпустила его, идите играйте :)
А вы таки гражданин другой страны? Что выпускаете?
В том то и дело, что игр-сервисов мы уже насмотрелись, и такого г*вна нам не нужно.