В спин-оффе "Ведьмака" будет многопользовательский режим с системой классов

Польская студия CD Projekt RED работает над продолжением Cyberpunk 2077 и культовой трилогии The Witcher. Однако команда занята не только этими проектами. В разработке также находится ремейк первой части и ещё один спин-офф, создаваемый в сотрудничестве со студией The Molasses Flood. Именно этот спин-офф должен привнести в серию "Ведьмак" многопользовательскую составляющую. Благодаря свежим объявлениям о вакансиях стали известны новые подробности загадочного Project Sirius.

В сети заметили объявления о поиске старшего дизайнера боевой системы для спин-оффа "Ведьмака". Помимо стандартного набора требований для этой должности, там были довольно подробно описаны некоторые особенности игрового процесса — геймплей на основе системы классов персонажей. Учитывая уникальные правила вселенной "Ведьмака", в игре могут появиться не только привычные борцы с монстрами, но и чародейки и маги.

Предположительно, в Project Sirius также будет открытый мир и привычные элементы для одиночного прохождения. Другие детали и дата выхода проекта пока остаются неизвестными.