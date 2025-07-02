Стартовало тестирование российского квеста Provoron

Российская независимая разработчица Tara Kan объявила о начале тестирования игры Provoron. Подать заявку можно через Steam и там же добавить квест в список желаемого. Заранее пополнить кошелек можно через сервис VK Play.

Сюжет Provoron рассказывает историю белого вороненка Анку. Он пытается спасти окружающих от нашествия красных демонов, которых видит только он. Но никто не просил его о помощи, и его старания часто оказываются напрасными. Игра затрагивает тему ложной уверенности, признания вины и способности к переменам внутри себя.

Provoron – психологическое 2.5D-приключюение со стильной нарисованной вручную графикой. Игра отчасти вдохновлена ставшей уже культовой RPG Undertale, но в большей степени — психологическим хоррор-квестом Fran Bow.