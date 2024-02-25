Новости из закулисья полной русской локализации Psychonauts 2

Полная русская локализация Psychonauts 2 всё ещё в силе и работа над ней активно ведётся. В подтверждение этому The Bullfinch Team недавно опубликовали несколько новостей с закулисья работы над ней.

Сперва был представлен русский логотип, который игроки будут видеть при прохождении данного проекта. Он был сделан одним из художников команды, который является автором недавно снискавших популярность постов-новостей с русскими версиями логотипов многих популярных игр - Мишей «uyle» Сергеевым (это изображение, как и другие из данной новости, представлены ниже в виде галереи для вашего удобства).

Чуть позже появилась фотография со студии звукозаписи, которой с командой поделился Дмитрий Рыбин. На ней он запечатлён вместе с именитым актёром дубляжа Дмитрием Филимоновым после сессии записи озвучивания одного из персонажей игры. Однако The Bullfinch Team решили повесить в воздухе небольшую тайну и написали:

Если роль Рыбина в "Психонавтах 2" вам всем известна - Разпутин Аквато, то вот кого сыграл именитый актёр дубляжа, вы узнаете из дальнейших новостей 😈

Примечательно, что после публикации Дмитрием Рыбиным с описанной фотографией в своих социальных сетях, в котором рассказал о том, что именно он режиссировал эту запись, в комментариях появилось сообщение непосредственно от Дмитрия Филимонова:

Я нашёл ИДЕАЛЬНОГО режиссёра!!! (Наконец-то!)

Как сообщается, больше 70% текста уже занесено в монтажные листы и находится на руках у Mechanics VoiceOver, а потому они активно занимаются утверждением каста и записывают некоторые крупные роли.

В качестве примера команды поделились небольшим фрагментом с записи Андрея Пирога на роль Трумэна Занотто - главы организации экстрасенсов "Психонавты".

По текстурам прогресс в процентном соотношения у команд выглядят следующим образом: 62.735%.

Вместе с тем объединение команд, работающих над русской локализацией Psychonauts 2, говорят, что всегда будет радо поддержке от аудитории: лайкам в их соц.сетях, комментариям и донатам (все реквизиты и способы поддержки команд вы можете найти у них в группах).

Это станет огромным подспорьем при дальнейшей работе, особенно с учётом объемов проекта (текст, текстуры, 3D-модели), сложности некоторых технических моментов и большого каста в озвучке (в том числе и из профессиональных актёров дубляжа).