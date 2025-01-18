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Psychonauts 2 25.08.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.3 222 оценки

Представлены новые актёры из полной русской локализации Psychonauts 2

Юрий Тишанинов

Объединение команд локализаторов в лице The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami поделилось со своими фанатами долгожданными новостями касательно звуковой части полной русской локализации "Психонавты 2".

Самое важное, что было отмечено: начата усиленная обработка аудиофайлов. Это стало возможным благодаря завершению работы Mechanics VoiceOver над двумя крупными проектами (Dead Space Remake и Dying Light) в конце прошлого года. Так что теперь с каждым днём процент готовых файлов стабильно увеличивается, приближая день первого тестирования русификатора.

Чтобы скрасить ожидание локализации, объединение команд подготовило ролик с актёрами озвучания за их работой.

Среди них можно увидеть как и тех, кто было уже анонсирован ранее (Дмитрий Рыбин (Разпутин Аквато), Дмитрий Филимонов (Форд Круллер) и Юлия Шишкина (Холлис Форсайт)), так и совершенно новые лица:

Спойлер
  • Никита Прозоровский (Комптон Буль);
  • Людмила Ильина (Касси О'Пея);
  • Марина Бакина (Малигула, Нона Аквато);
  • Мария Фортунатова (Донателла Аквато);
  • Евгений Иванов (Судья);
  • Валерий Сторожик (Отто Менталлис);
  • Михаил Кшиштовский (Ник Джонсмит).

Даты релиза полной русской локализации "Психонавтов 2" всё ещё остаётся загадкой, что ясно даёт нам понять главный герой игры в конце видео, вместе с тем призывая следить за обновлениями по проекту в соцсетях команд.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кабель из Белфаст-сити

Ладно, это очень круто!

2
Юрий Тишанинов

Спасибо! Рады, что вам понравилось

0
spaMER_ID Юрий Тишанинов

В первой игре Раза озвучивал Филимонов. Почему поменяли?

0
MyTenjou

Только недавно на эмуляторе прошел первую часть на телефоне) С удовольствием подожду, озвучку и пройду)

0
Генерал Анатолий

Постоянно замечаю, что делают озвучку на такие нишевые игры (да еще и старые), в которые 5 человек поиграют дай бог (че я должен игру перепроходить ради озвучки?)

-6
Wolfenstein

лучшеб че нормальное локализовали а не кал этот

-11
Случайный Игрок

Это хоть игра интересная, в отличии от КалоВейка 2, на который ни минуты времени не стоит тратить

0