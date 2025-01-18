Представлены новые актёры из полной русской локализации Psychonauts 2

Объединение команд локализаторов в лице The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami поделилось со своими фанатами долгожданными новостями касательно звуковой части полной русской локализации "Психонавты 2".

Самое важное, что было отмечено: начата усиленная обработка аудиофайлов. Это стало возможным благодаря завершению работы Mechanics VoiceOver над двумя крупными проектами (Dead Space Remake и Dying Light) в конце прошлого года. Так что теперь с каждым днём процент готовых файлов стабильно увеличивается, приближая день первого тестирования русификатора.

Чтобы скрасить ожидание локализации, объединение команд подготовило ролик с актёрами озвучания за их работой.

Среди них можно увидеть как и тех, кто было уже анонсирован ранее (Дмитрий Рыбин (Разпутин Аквато), Дмитрий Филимонов (Форд Круллер) и Юлия Шишкина (Холлис Форсайт)), так и совершенно новые лица:

Спойлер

Никита Прозоровский (Комптон Буль);

Людмила Ильина (Касси О'Пея);

Марина Бакина (Малигула, Нона Аквато);

Мария Фортунатова (Донателла Аквато);

Евгений Иванов (Судья);

Валерий Сторожик (Отто Менталлис);

Михаил Кшиштовский (Ник Джонсмит).

Даты релиза полной русской локализации "Психонавтов 2" всё ещё остаётся загадкой, что ясно даёт нам понять главный герой игры в конце видео, вместе с тем призывая следить за обновлениями по проекту в соцсетях команд.