Представлены новые актёры из полной русской локализации Psychonauts 2

Объединение команд локализаторов в лице The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami поделилось со своими фанатами долгожданными новостями касательно звуковой части полной русской локализации "Психонавты 2".
Самое важное, что было отмечено: начата усиленная обработка аудиофайлов. Это стало возможным благодаря завершению работы Mechanics VoiceOver над двумя крупными проектами (Dead Space Remake и Dying Light) в конце прошлого года. Так что теперь с каждым днём процент готовых файлов стабильно увеличивается, приближая день первого тестирования русификатора.
Чтобы скрасить ожидание локализации, объединение команд подготовило ролик с актёрами озвучания за их работой.
Среди них можно увидеть как и тех, кто было уже анонсирован ранее (Дмитрий Рыбин (Разпутин Аквато), Дмитрий Филимонов (Форд Круллер) и Юлия Шишкина (Холлис Форсайт)), так и совершенно новые лица:
- Никита Прозоровский (Комптон Буль);
- Людмила Ильина (Касси О'Пея);
- Марина Бакина (Малигула, Нона Аквато);
- Мария Фортунатова (Донателла Аквато);
- Евгений Иванов (Судья);
- Валерий Сторожик (Отто Менталлис);
- Михаил Кшиштовский (Ник Джонсмит).
Даты релиза полной русской локализации "Психонавтов 2" всё ещё остаётся загадкой, что ясно даёт нам понять главный герой игры в конце видео, вместе с тем призывая следить за обновлениями по проекту в соцсетях команд.
Ладно, это очень круто!
Спасибо! Рады, что вам понравилось
В первой игре Раза озвучивал Филимонов. Почему поменяли?
Только недавно на эмуляторе прошел первую часть на телефоне) С удовольствием подожду, озвучку и пройду)
Постоянно замечаю, что делают озвучку на такие нишевые игры (да еще и старые), в которые 5 человек поиграют дай бог (че я должен игру перепроходить ради озвучки?)
лучшеб че нормальное локализовали а не кал этот
Это хоть игра интересная, в отличии от КалоВейка 2, на который ни минуты времени не стоит тратить