Создатели Psychonauts 2, похоже, намекают на скорый анонс двух игр ©

Еще одна работа талантливой команды Double Fine Productions была добавлена в обширное предложение Xbox Game Pass, а студия уже объявляет о новых играх, которые появятся в этой системе подписки.

Среди прочих, вчера в Xbox Game Pass появилась Massive Chalice, работа Double Fine Productions. Студия решила напомнить нам об этом факте и о присутствии других игр компании в библиотеке Game Pass (включая высоко оцененную Psychonauts 2 и, совсем недавно, Iron Brigade).

Наиболее интересным является объявление о том, что в будущем, в Xbox Game Pass будут добавлены новые игры от Double Fine. Это будут как минимум две игры, названия которых пока не раскрываются. Некоторые предполагают, что студия готовит для нас анонс, но, скорее всего, это будут более старые проекты, такие как Rad, Headlander и Stacking - последние консольные игры Double Fine, которые еще не были представлены в системе подписки. Headlander ранее входил в линейку Xbox Game Pass, но был из нее удален. Но если бы это были они, то зачем тогда скрывать их названия?