В PUBG Mobile пройдёт коллаборация с "Атакой Титанов"

Разработчики PUBG Mobile официально анонсировали коллаборацию с культовым аниме «Атака Титанов». Специальное событие станет доступно в обновлении 3.8, релиз которого запланирован на май.

«В тот день человечество получило жестокое напоминание… Скоро поле боя изменится навсегда.» — говорится в официальном анонсе.

Пока подробности новой коллаборации неизвестны, но можно ожидать тематические скины, уникальные предметы и, возможно, специальные режимы, вдохновлённые вселенной аниме как это уже было во время прошлой коллаборации.