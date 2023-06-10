Симулятор управления бойцами Punch Club 2: Fast Forward обнародовал новые кадры геймплея ©

Симулятор управления бойцами Punch Club 2: Fast Forward продемонстрировал новые кадры на летней выставке Future Games Show Summer Showcase. Вслед за своим предшественником 2016 года, сиквел симулятора истории от Lazy Bear Games и TinyBuild заменяет сеттинг и эстетику 1980-х и 90-х годов первой игры на аккуратную эпоху, похожую на синтвейв, которая битком набита голограммами, киборгами и хитрыми корпорациями. что вы можете взять на себя или поглощение.

В этом новом фрагменте нам показаны некоторые настройки, меню, боевые стили и действия Punch Club 2, когда вы намечаете свой поиск славы. Являетесь ли вы прирожденным специалистом по тхэквондо или кем-то еще, цель игры здесь состоит в том, чтобы усердно работать и упорно сражаться в мире, который описывается как «вдохновленный 80-ми, киберпанком и коррумпированностью».

Благодаря этому вы сможете управлять практически всеми аспектами жизни в этом антиутопическом будущем. Забота о вашем времени и деньгах — это два больших дела, но при этом вы неизбежно потратите свое время, управляя своим восхождением в местных бойцовских лигах, раскрывая преступления в округе, работая вместе с полицией, мафией, мафией и просто ни о чем другом, кто предлагает вам деньги за работу. Согласно странице Punch Club 2 в Steam, выполнение квестов, в свою очередь, принесет вам деньги, предоставит вам доступ к новым школам боя, научит вас новым боевым приемам и, как ни странно, позволит вам арендовать полностью не украденную «Королеву львов». фильм на VHS.

Punch Club 2: Fast Forward до сих пор не имеет конкретной даты запуска, но готовится к выпуску в какой-то момент в 2023 году.