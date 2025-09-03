Quake III Arena. Мультиплеер в браузере

Легендарный арена-шутер Quake III: Arena возвращается. Культовая игра во многом определившая развитие жанра сетевых соревновательных баталий теперь доступна практически на любом устройстве в браузере. Энтузиасты из команды DosZone Team представили мультиплеерный web-порт игры, который порадует как фанатов классической игры, так и новых пользователей, объединяя тысячи людей по всему миру.

Поиграть можно здесь

Особенности проекта:

За основу взят ioquake3 — игра на базе открытого исходного кода игры, проект максимально приближен к оригиналу

Кроссплатформенность и поддержка практически любых браузеров и устройств. Windows, MacOS, Linux, Andoid, iOS

Возможность создать собственный сервер, как публичный, так и закрытый. Создавайте игру и просто делитесь ссылкой с друзьями

Технология ServerSwapper - если создавший сервер покинет игру, то игра не закроется, а серверная часть автоматически перекинется на другого игрока

Сражения с ботами или реальными людьми

17 арен среди которых как оригинальные так и кастомные фанатские карты

4 режима игры - Deathmatch, Team Deathmatch, Захват Флага и Дуэль

Встроенный чат

Глобальная таблица лидеров в реальном времени

Глубокая кастомизация настроек игры

И всё это бесплатно, без регистраций, рекламы, смс и прочей неприкольной фигни

Всем отличного времяпровождения и хорошей игры!