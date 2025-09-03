Quake III Arena. Мультиплеер в браузере

Легендарный арена-шутер Quake III: Arena возвращается. Культовая игра во многом определившая развитие жанра сетевых соревновательных баталий теперь доступна практически на любом устройстве в браузере. Энтузиасты из команды DosZone Team представили мультиплеерный web-порт игры, который порадует как фанатов классической игры, так и новых пользователей, объединяя тысячи людей по всему миру.
Особенности проекта:
- За основу взят ioquake3 — игра на базе открытого исходного кода игры, проект максимально приближен к оригиналу
- Кроссплатформенность и поддержка практически любых браузеров и устройств. Windows, MacOS, Linux, Andoid, iOS
- Возможность создать собственный сервер, как публичный, так и закрытый. Создавайте игру и просто делитесь ссылкой с друзьями
- Технология ServerSwapper - если создавший сервер покинет игру, то игра не закроется, а серверная часть автоматически перекинется на другого игрока
- Сражения с ботами или реальными людьми
- 17 арен среди которых как оригинальные так и кастомные фанатские карты
- 4 режима игры - Deathmatch, Team Deathmatch, Захват Флага и Дуэль
- Встроенный чат
- Глобальная таблица лидеров в реальном времени
- Глубокая кастомизация настроек игры
- И всё это бесплатно, без регистраций, рекламы, смс и прочей неприкольной фигни
Всем отличного времяпровождения и хорошей игры!
ну наконецто, просто браво! верните и ql в браузер как он был ранее из калового багованного стыма помоечного
пробежался:) еще не все навыки растерял - даже с тормозами из рельсы попадаю:) надо будет дома погонять с норм фпс:)
Кайф) управление бомба))))
Выход 3 сентября!😄😄😄 Бомба!
120 пинг(
так создай свой сервак) делов то на 5 секунд)
там сейчас люди со всего мира, пинг разный