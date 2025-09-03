ЧАТ ИГРЫ
Quake 3 Arena 02.12.1999
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
9 1 053 оценки

Quake III Arena. Мультиплеер в браузере

Carter54 Carter54

Легендарный арена-шутер Quake III: Arena возвращается. Культовая игра во многом определившая развитие жанра сетевых соревновательных баталий теперь доступна практически на любом устройстве в браузере. Энтузиасты из команды DosZone Team представили мультиплеерный web-порт игры, который порадует как фанатов классической игры, так и новых пользователей, объединяя тысячи людей по всему миру.

Поиграть можно здесь

Особенности проекта:

  • За основу взят ioquake3 — игра на базе открытого исходного кода игры, проект максимально приближен к оригиналу
  • Кроссплатформенность и поддержка практически любых браузеров и устройств. Windows, MacOS, Linux, Andoid, iOS
  • Возможность создать собственный сервер, как публичный, так и закрытый. Создавайте игру и просто делитесь ссылкой с друзьями
  • Технология ServerSwapper - если создавший сервер покинет игру, то игра не закроется, а серверная часть автоматически перекинется на другого игрока
  • Сражения с ботами или реальными людьми
  • 17 арен среди которых как оригинальные так и кастомные фанатские карты
  • 4 режима игры - Deathmatch, Team Deathmatch, Захват Флага и Дуэль
  • Встроенный чат
  • Глобальная таблица лидеров в реальном времени
  • Глубокая кастомизация настроек игры
  • И всё это бесплатно, без регистраций, рекламы, смс и прочей неприкольной фигни
+ ещё 2 картинки

Всем отличного времяпровождения и хорошей игры!

Источник  
Комментарии: 6
Wolfenstein

ну наконецто, просто браво! верните и ql в браузер как он был ранее из калового багованного стыма помоечного

SaDaR

пробежался:) еще не все навыки растерял - даже с тормозами из рельсы попадаю:) надо будет дома погонять с норм фпс:)

Maksim7282

Кайф) управление бомба))))

MaxBlacksmith

Выход 3 сентября!😄😄😄 Бомба!

"Quad damage!"
Indigo Night

120 пинг(

Carter54

так создай свой сервак) делов то на 5 секунд)
там сейчас люди со всего мира, пинг разный

