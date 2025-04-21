Вышел геймплейный трейлер 2.5D киберпанк-экшена Quantic River

FluidFury Interactive представила свежий геймплейный трейлер своего 2.5D киберпанк-экшена Quantic River, разрабатываемого для PC (Steam, Epic Games Store и GOG). Уже в ближайшее время стартует кампания на Kickstarter, где игроки смогут поддержать проект.

Quantic River переносит игроков в мрачную антиутопию, где стремительный бой и исследование тесно переплетены. Основной упор сделан на сражения с катаной, включающие парирование, контратаки и цепочки ударов, завязанные на тайминге и рефлексах. Мир игры насыщен интерактивными элементами: окружение можно разрушать и использовать тактически в реальном времени.

Сюжет сопровождается глубоким исследованием двухуровневых локаций, что понравится как спидраннерам, так и любителям изучать каждый угол. Игроки смогут взламывать камеры, отключать системы безопасности, искать скрытые маршруты и усиливать себя с помощью кибернетических модификаций, включая способность замедлять время с помощью квантовых аномалий.

Quantic River обещает стать стильным и динамичным боевым приключением в духе лучших представителей киберпанка.