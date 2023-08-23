Сэм Лейк подтвердил, что Quantum Break не является частью общей вселенной Remedy ©

В последние годы Remedy создает в своих играх общую вселенную, в которой сюжеты выпускаемых ею игр происходят в одной и той же вселенной и связаны между собой. Так, в Control было немало отсылок к Alan Wake и даже раскрыты многие ее тайны. В другой игре студии, где также присутствовали отсылки к Alan Wake, была Quantum Break. Однако, по словам самого режиссера Сэма Лейка, данная игра, похоже, не является частью вселенной, созданной Remedy.

Самый простой и понятный ответ заключается в том, что Max Payne и Quantum Break не являются частью вселенной Remedy Connected Universe. Они не являются даже частью планов Remedy.

Если IP Quantum Break в настоящее время принадлежит Microsoft, то Max Payne - Take-Two. Тот факт, что она не владеет этими двумя франшизами, исключает возможность их включения в общую вселенную.

Несмотря на подтверждение того, что эти игры не связаны между собой, режиссер воздерживается от развенчания фанатских теорий, поскольку не хочет портить никому удовольствие. По его словам, такие теории, как то, что мистер Дверь из Control - это Мартин Хэтч из Quantum Break, являются забавными.

И все же, в чисто гипотетическом плане, как пасхальное яйцо, мне нравится идея дать нашей аудитории возможность выдвинуть свои теории. Я не хочу низводить их до такого уровня. Мы делаем так, что вопросы можно задавать, и даем людям мысли, чтобы они могли строить свои собственные теории. Я думаю, в этом и заключается самое интересное.

Релиз Alan Wake 2 намечен на 27 октября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.